Elektrik zammı da otomatiğe bağlandı! Yeni tarife belli oldu

Türkiye’deki elektrik faturalarının fiyatının kabarıklığından şikayetçi vatandaşa kötü haberi Bloomberg'e konuşan bir yetkili verdi. İsimini vermek istemeyen yetkili isim EPDK’nın yeni fiyat tarifesine göre biranda sert zamlar yerine kademeli zamlar gerçekleştireceğini söyledi.





Dünyaca ünlü haber ajansı Bloomberg’in yaptığı habere göre Türkiye’den bir yetkili isim elektrik dağıtım şirketlerinin 21 yöneticisinin geçen hafta Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve EPDK yöneticileriyle bir araya gelerek sektörün sorunlarıyla ilgi görüşlerin alındığını söyledi. Toplantıda elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticilerinin dolar kurunun artışından dolayı maddi kayıplarının 20 milyon dolara kadar çıktığını ifade eden yetkili, şirket yöneticilerinin bu yıl bu durumun daha da zorlayacağını olacağını bildirdiklerini söyledi.





Bunun üzerine Bloomberg’e konuşan haber kaynağı, toplantıda “Elektrik fiyatları tek seferde sert bir zam yerine yıl içinde kademeli olarak artacak” şeklinde bir karar alındığını belirtti.