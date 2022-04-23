Samanyolu Haber /Gündem / Elektriklerin kesik olduğu ev sayısı açıklandı /23 Nisan 2022 00:36

Elektriklerin kesik olduğu ev sayısı açıklandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelen zamları protesto amacıyla ödemediği faturalara binaen elektriklerinin kesilmesi konusu tartışılmaya devam ediyor. Kılıdarçoğlu'nun 4 milyon hanenin elektriklerinin kesik olduğu iddiasına cevap veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in ise "Bu kadar yaygın bir kesinti olsa çok daha fazla gündemde kalırdı." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

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Zam protestosu için faturaları ödememesinden dolayı evinin elektriği kesilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi tartışılırken konuyla ilgili bir açıklama da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi.

Evrensel'de yer alan habere göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de 4 milyon meskenin elektriğinin kesik olduğuna yönelik sözlerinin doğru olmadığını belirterek, "Bu kadar yaygın bir kesinti olsa çok daha fazla gündemde kalırdı. Şu anda 278 bin civarında abonenin elektriği kesik. Bunun 197 bini mesken abonesi" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun elektrik fiyatlarını protesto etmek için faturasını ödemeyeceğini söylediğini hatırlatan Dönmez, "Ben de ödemesem evimin elektriği kesilir. 3 ay boyunca her ay otomatik olarak ikaz, ihtar yapıldı. Dün itibarıyla da elektrik kesildi. Bunu bir şova dönüştürme gayreti görüyoruz" ifadelerini kullandı.
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