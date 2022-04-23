Pençe-Kilit Operasyonu'nda iki asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bölücü terör örgütü PKK mensuplarına karşı Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu'nda iki askerin şehit olduğu açıklandı.



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından yapılan açıklamada Piyade Teğmen Bekir Can Kerek ile Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök’ün şehit olduğu duyuruldu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.



Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Bekir Can Kerek şehit olmuştur.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.