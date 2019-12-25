Samanyolu Haber /Ekonomi / Elinde hala YTL banknotu olan varsa dikkat! /25 Aralık 2019 23:23

Elinde hala YTL banknotu olan varsa dikkat!

Paradan 6 sıfır atıldığı dönemde geçici bir dönem için piyasaya sürülen Yeni Türk Lirası (YTL) banknotları için son değişim tarihi Merkez Bankası tarafından açıklandı.

SHABER3.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Yeni Türk Lirası (YTL) banknotları değiştirmek için son günün 31 Aralık 2019 olduğunu duyurdu. 

TCMB'den yapılan açıklamada, elinde hâlâ Yeni Türk Lirası banknotları bulunduran vatandaşların, bu banknotları 31 Aralık 2019'a kadar Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerine getirerek üzerlerinde yazan değerlerle değiştirebileceği belirtildi.

Resmi adı “Sekizinci Emisyon (E8) Grubu Banknotlar” olan Yeni Türk Lirası, 28 Ocak 2004 tarih ve 5083 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun" kapsamında 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren dolaşıma sokulmuştu. 

Altı sıfırın atıldığı 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 Yeni Türk lirası olmak üzere 6 farklı kupür, 1 Ocak 2010’da tedavülden kaldırılmış ve 10 yıllık zaman aşımı süreleri sonunda da değerlerini yitireceği duyurulmuştu. 

Merkez Bankası verilerine göre Aralık 2019 itibarıyla piyasada dönüştürülmeyi bekleyen yaklaşık 21 milyon adet 174 milyon Türk lirası tutarında YTL banknot bulunuyor. 

“Dünyadaki en büyük kupürlü banknot 20 milyon Türk Lirası’ydı” 

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada 1970'lerden itibaren yaşanan yüksek ve kronik enflasyon nedeniyle paranın alım gücünün düşmesinin, sık sık üst değerlerde banknotların piyasaya sürülmesine neden olduğu hatırlatılarak şöyle denildi: 

Öyle ki dünyadaki en büyük kupürlü banknot olan 20 milyon Türk Lirası ülkemizde kullanılmaktaydı. Çok sıfırlı paralar, ekonomimizin itibarını olumsuz etkilemesinin yanı sıra muhasebe ve istatistik kayıtlarında da sorun oluşturuyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Elinde hala YTL banknotu olan varsa dikkat! Sonraki Haber >>

Kanal İstanbul’a en saçma savunma

Kanal İstanbul’a en saçma savunma

Yeni- Hocaefendi'den kitap okuma mesajı

Yeni- Hocaefendi'den kitap okuma mesajı

Mazot yüklerden denize döktüler

Mazot yüklerden denize döktüler

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

İmamoğlu: Kanal İstanbul alanında en büyük araziyi üç Arap şirket almış

İmamoğlu: Kanal İstanbul alanında en büyük araziyi üç Arap şirket almış

Kazadan son anda kurtuldu

Kazadan son anda kurtuldu

Kanal İstanbul'u öyle bir anlattı ki...

Kanal İstanbul'u öyle bir anlattı ki...

Devlet Bahçeli'yi zora sokacak görüntüler

Devlet Bahçeli'yi zora sokacak görüntüler

Sahayı arılar bastı futbolcular ve hakem zor kaçtı

Sahayı arılar bastı futbolcular ve hakem zor kaçtı

İdlib'den Türkiye sınırına akın!

İdlib'den Türkiye sınırına akın!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:54:41