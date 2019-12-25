Elinde hala YTL banknotu olan varsa dikkat!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Yeni Türk Lirası (YTL) banknotları değiştirmek için son günün 31 Aralık 2019 olduğunu duyurdu.





TCMB'den yapılan açıklamada, elinde hâlâ Yeni Türk Lirası banknotları bulunduran vatandaşların, bu banknotları 31 Aralık 2019'a kadar Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerine getirerek üzerlerinde yazan değerlerle değiştirebileceği belirtildi.





Resmi adı “Sekizinci Emisyon (E8) Grubu Banknotlar” olan Yeni Türk Lirası, 28 Ocak 2004 tarih ve 5083 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun" kapsamında 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren dolaşıma sokulmuştu.





Altı sıfırın atıldığı 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 Yeni Türk lirası olmak üzere 6 farklı kupür, 1 Ocak 2010’da tedavülden kaldırılmış ve 10 yıllık zaman aşımı süreleri sonunda da değerlerini yitireceği duyurulmuştu.





Merkez Bankası verilerine göre Aralık 2019 itibarıyla piyasada dönüştürülmeyi bekleyen yaklaşık 21 milyon adet 174 milyon Türk lirası tutarında YTL banknot bulunuyor.





“Dünyadaki en büyük kupürlü banknot 20 milyon Türk Lirası’ydı”





Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada 1970'lerden itibaren yaşanan yüksek ve kronik enflasyon nedeniyle paranın alım gücünün düşmesinin, sık sık üst değerlerde banknotların piyasaya sürülmesine neden olduğu hatırlatılarak şöyle denildi:





Öyle ki dünyadaki en büyük kupürlü banknot olan 20 milyon Türk Lirası ülkemizde kullanılmaktaydı. Çok sıfırlı paralar, ekonomimizin itibarını olumsuz etkilemesinin yanı sıra muhasebe ve istatistik kayıtlarında da sorun oluşturuyordu.