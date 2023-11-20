Samanyolu Haber /Gündem / Elmas dahil Rus değerli taşları AB’ye giremeyecek /20 Kasım 2023 11:11

Elmas dahil Rus değerli taşları AB’ye giremeyecek

Avrupa Birliği, Rusya elmasları dahil değerli taşları tamamen terk edecek bir sınırlama getiriyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

AB, hem doğrudan tedarik hem de işlendikten sonra başka ülke üzerinden  gelen Rus elmaslarını reddetmeyi planlıyor. 

Yeni yaptırımlar planında kabul edilmesi halinde AB ülkeleri tarafından Rusya’da üretilen değerli taşlara sınırlama gelecek. Geleneksel olarak Avrupa, Rusya’nın ALROSA elması için önemli bir pazardı. Ancak bu yıl Rus elmaslarının AB'ye arzı 2022'ye kıyasla şimdiden dört kat düştü. Aynı zamanda Avrupalı ??yetkililerin diğer ülkelerde işlenen Rus taşlarını tam olarak nasıl takip edeceği henüz belli değil.

12'nci yaptırım paketi kapsamında görüşülen teklifin onaylanması halinde, doğrudan teslimat yasağı 1 Ocak'ta, diğer ülkelerde taş işleme yasağı ise 1 Eylül 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek.

Bu yıl Japonya'da yapılan G7 Zirvesi'nde Rusya'ya elmas ve altın sınırlaması getirileceği konuşulmuştu. Kısıtlama Rus madencilik sektörünün tamamını etkiliyor. Rus madenlerinden sadece elmas değil altında çıkarılıyor. Ve Rusya'nın 6 altın rafinerisi birden şu an kısıtlanmış durumda.
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