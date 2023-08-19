Samanyolu Haber /Teknoloji / Elon Musk’ın yeni kararı tartışılıyor: X’te hesap engelleme kaldırılıyor /19 Ağustos 2023 16:53

Elon Musk’ın yeni kararı tartışılıyor: X’te hesap engelleme kaldırılıyor

Eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, aldığı şaşırtıcı kararı kamuoyuyla paylaştı.

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Geçen yıl 44 milyar dolara satın aldığı Twitter’ın adını X olarak değiştirerek tepki çeken SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk, yaptığı son açıklamayla yine tartışmalara yol açacağa benziyor.

X CEO’su, alınan yeni kararla, platform kullanıcılarının diğer hesapları engellemesine olanak tanıyan özelliği kaldıracağını söyledi.

X’teki engelleme işlevi, bir kullanıcının, belirli hesapların kendileriyle iletişim kurmasını, gönderilerini görmesini veya takip etmesini kısıtlamasına olanak tanıyor.

Musk, platformda yaptığı bir gönderide doğrudan mesajlara atıfta bulunarak “DM’ler dışında, engelleme özelliği bloke edilecek” dedi.

X’in, bir kullanıcının belirli hesapları görmesini engelleyen ancak engellemenin aksine diğer hesabı eylem konusunda uyarmayan sessize alma işlevini ise koruyacağı öğrenildi.

Araştırmalara göre, Musk devraldığından beri platformda nefret söylemi ve antisemitik içerikte bir artış görüldü ve bazı hükümetler, şirketi, içerikleri denetlemek için yeterince çaba göstermemekle suçladı.
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