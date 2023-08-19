Türkiye'ye çöl tozu uyarısı: Yaşlı, hamile ve solunum rahatsızlığı olanlar dikkat!

Türkiye’ye İsrail ve Suudi Arabistan üzerinden gelen 'PM10 kirliliği' insan sağlığını tehdit ediyor. Akdeniz, Ege, İç Anadolu’nun bir kısmını etkisi altına alan partiküller, en çok Marmara bölgesinde Büyükada’yı etkisi altına aldı. Uzmanlar, toz taşınımı kirliliğinin çok yüksek seviyelere ulaştığına vurgu yaparak maske takılması uyarısı yaptı.



'EN KİRLİ BÖLGE BÜYÜKADA' Milliyet'ten Aleyna Sevim'in haberine göre, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı eski müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, şu an en kirli bölgenin Büyükada olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi: “Partikül kirliliğinin üst sınırı normalde 50 ppm olması gerekirken şu anki değer 326 ppm. Yani 6.5 kat fazla. Fethiye Milas ve Denizli’de de durum riskli ama Büyükada kadar değil. Böyle havalarda havada maskesiz dışarıda dolaşılmamalı.



Arabalarınızın üstleri kirlenebilir. Çamaşırlar dışarıya asılmamalı. Özellikle yaşlılar dışarıda geçirdikleri süreye dikkat etmeli. Hava zaten sıcak bir de partikül kirliliği yaşlıları olumsuz etkileyebilir. Yine solunum sıkıntısı ve hamile olanlar da risk altında. Bu olay bitkilerde de fotosentezi yavaşlatabilir. Bu taşınım İsrail, Suudi Arabistan üzerinden gelen bir toz bulutu. Bugünlerde sağlıklı yaşamak istiyorsanız bunun yolu maske takmak.”



‘ZONGULDAK 2 KATA YAKIN OZON SOLUYOR’ Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Zonguldak - Karadeniz Ereğlisi’ndeki kötü ozon kirliliğine de dikkat çekerek şu uyarıları yaptı: “Buradaki kötü ozon kirliliği insan sağlığına zarar verecek seviyede seyrediyor. Bu kirlilik sağlık için çok tehlikeli. Bu bölgedeki insanların evinden çıkmaması lazım. Ölçülen kötü ozon değeri 479 mikrogram. Ölçülen 8 saatlik ortalama ise 258 mikrogram. Limit değer ise 120. Dolayısıyla buradakiler yaklaşık 2 kata yakın sınır değerde kötü ozon soluyorlar. Kötü ozon ağaçları, elbiseleri ve binaların boyalarını soldurur. İnsanlar için çok tehlikeli ve solunum yolu rahatsızlığı olanlar için riskli. Bölgede ki termik santraller ozon kirliliğini tetikleyebiliyor.”



‘RÜZGARLARLA TAŞINIYOR’ Uluslararası Hava Kirliliği Önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik de çöl tozlarının Türkiye’nin büyük bir kısmında partikül kirliliği seviyelerini yükselttiğine dikkat çekerek şunları kaydetti: “Arabaların üzerinin sarı tozla kaplı olduğunu zaman zaman görüyorsunuz. Ölçüme dahi ihtiyaç göstermeyen bir şey var. Türkiye’nin Batı bölgelerine yılın bahar dönemlerinde özellikle daha çok taşınım tozları geliyor. Çöl tozunun yüksek olduğu zamanlarda maske takılmalı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bu durumlarda maske ikaz duyuruları yapması en basit çözüm.”