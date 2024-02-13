Samanyolu Haber /Teknoloji / Elon Musk, Rusya'ya Starlink terminalleri mi sattı? /13 Şubat 2024 09:05

Elon Musk, Rusya'ya Starlink terminalleri mi sattı?

Milyarder işadamı Elon Musk kurucusu olduğu SpaceX'in Starlink terminallerini Rusya'ya sattığı iddiaları ile ilgili konuştu.

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Musk sahibi olduğu X platformu üzerinden "Bir dizi yanlış haberde SpaceX'in Starlink terminallerini Rusya'ya sattığı iddia edilmektedir. Bu kesinlikle doğru değildir. Bildiğimiz kadarıyla Rusya'ya doğrudan ya da dolaylı olarak Starlink satılmamıştır" açıklamasını yaptı.

Ukrayna askeri istihbarat servisi pazar günü yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin, saldırılarına yardımcı olmak için Starlink terminalleri kullandıklarının tespit edildiğini iddia etti.

Kanıt olarak da iki Rus askeri arasında geçtiğini söylediği bir konuşma kaydını yayınladı.

Kremlin pazartesi günü yaptığı açıklamada SpaceX şirketinin Starlink sisteminin Rusya'da kullanım için onaylanmadığını ve Kiev ile Musk arasındaki tartışmalara girmeyeceğini söyledi.

Yüksek hızlı iletişim sağlamak için SpaceX tarafından işletilen uyduları kullanan Starlink terminalleri, Ukrayna ordusunun Rus birliklerine karşı direnişinde önemli bir rol oynamıştı.

Ancak son haftalarda Ukrayna medyasında Rus birliklerinin Ukrayna'daki cephe hattında Starlink'i kullandığına dair çok sayıda haber yer almaya başladı.

Bu haberler üzerine SpaceX, 8 Şubat'ta sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınlayarak "Rus hükümeti ya da ordusuyla herhangi bir şekilde iş yapmadığını" duyurdu.

Öte yandan Moskova'nın yaptırımlardan kaçma konusunda giderek uzmanlaşması ve ihtiyaç duyduğu malları genellikle üçüncü ülkeler üzerinden ithal etmesi nedeniyle Rusya'nın cephaneliğinde düzenli olarak Batı teknolojisi bileşenleri bulunuyor.
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