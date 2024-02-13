Samanyolu Haber /Dünya / Polonya'dan Ukrayna’ya yeni 'tahıl uygulaması' /13 Şubat 2024 09:03

Polonya'dan Ukrayna’ya yeni 'tahıl uygulaması'

Polonya Tarım Bakan Yardımcısı Michal Kolodziejczak, ülkesinin Ukrayna’dan gelecek her türlü tahıl ürünü için kalite kontrolü uygulamayı planladığını bildirdi.

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Kolodziejczak, devlet haber ajansı PAP'a verdiği demeçte, ihraç edilen ve ambargo uygulanan tüm tahıl sevkiyatlarının incelenmesini talep edeceğini söyledi.

Polonyalı Bakan Yardımcısı, “Bu tür tahıllar Almanya'ya ulaştığında ve inceleme sonrasında kalitesiz olduğu ortaya çıktığında yüzde 99 oranında Ukrayna’ya değil Avrupa tahılı olarak Polonya'ya geri dönüyor." dedi.

Bu açıklama Polonyalı çiftçilerin, Ukrayna’dan gelen ucuz tahıl ürünlerine izin verilmesi de dahil olmak üzere protestoları ülke genelinde sürdürdüğü bir dönemde geldi.

Polonya’da çiftçiler, AB tarım politikalarını ve hükümetin kendilerini yeteri kadar destek vermemesini protesto etmek için cuma gününde bu yana ülke genelinde sürdürdükleri gösterilerin dışında, Ukrayna’ya giden yollarda ve sınır geçişlerinde yol kapatma eylemi düzenliyor.

Polonya'nın yeni Avrupa yanlısı hükümetinin temsilcileri yaptıkları açıklamalarda ülkedeki çiftçilerin karşı karşıya olduğu zorlukları anladıkları ve Rusya’nın işgaline uğrayan Ukrayna'ya yardım yaparken, Polonyalı çiftçilerin çıkarlarının ikinci plana atılamayacağı güvencesini veriyor.

Fransa, Belçika, Portekiz, Yunanistan, İspanya ve Almanya'daki çiftçiler son bir aydır, AB'nin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik tedbirlerinin kendilerine getirdiği kısıtlamaların yanı sıra artan maliyetleri ve yurt dışından gelen tarım ürünlerine yönelik haksız rekabeti protesto ediyor.
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