Elon Musk, Biden’a: İnsan kılığına girmiş ıslak çorap kuklası dedi

“T ile başlar, A ile biter, ortada ESL”







Bunun üzerine Musk, çorap emojisini kullanarak, “Biden insan kılığında ıslak bir çorap kuklası” yanıtını verdi.









Biden, General Motors Başkanı ve CEO’su Mary Barra ile şirketin Michigan’da elektrikli araçlar ve pil hücreleri üretmeye yönelik 7 milyar dolarlık yatırımıyla ilgili konuştuğu bir videoyu paylaştı.ABD Başkanı, videoda, “Geleceğin tam burada Amerika’da olacağını söylediğimde ciddiydim. General Motors ve Ford gibi şirketler burada evlerinde her zamankinden daha fazla elektrikli araç üretiyorlar” ifadelerini kullandı.Videoya yorum yapan Musk, “T ile başlar, A ile biter, ortada ESL” ifadeleriyle cevabını verdi. Ancak daha sonra bir Twitter kullanıcısı, “Delilik ulusal boyutlara ulaştı… Bu yalan için Joe Biden ve Mary Barra’ya yazıklar olsun, böyle olması çok önemsiz” yorumunu yaptı.