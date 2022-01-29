Elon Musk, Biden’a: İnsan kılığına girmiş ıslak çorap kuklası dedi

ABD Başkanı, videoda, “Geleceğin tam burada Amerika’da olacağını söylediğimde ciddiydim. General Motors ve Ford gibi şirketler burada evlerinde her zamankinden daha fazla elektrikli araç üretiyorlar” ifadelerini kullandı.
“T ile başlar, A ile biter, ortada ESL”
Videoya yorum yapan Musk, “T ile başlar, A ile biter, ortada ESL” ifadeleriyle cevabını verdi. Ancak daha sonra bir Twitter kullanıcısı, “Delilik ulusal boyutlara ulaştı… Bu yalan için Joe Biden ve Mary Barra’ya yazıklar olsun, böyle olması çok önemsiz” yorumunu yaptı.
Bunun üzerine Musk, çorap emojisini kullanarak, “Biden insan kılığında ıslak bir çorap kuklası” yanıtını verdi.