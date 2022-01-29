Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk, Biden’a: İnsan kılığına girmiş ıslak çorap kuklası dedi /29 Ocak 2022 14:31

Elon Musk, Biden’a: İnsan kılığına girmiş ıslak çorap kuklası dedi

Tesla CEO’su Elon Musk, ABD Başkanı Joe Biden’ın Tesla’dan bahsetmeden diğer yerli elektrikli araç üretimiyle ilgili konuşmasına tepki gösterdi. Musk, Twitter hesabı üzerinden Biden için “insan kılığına girmiş ıslak çorap kuklası” ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Biden, General Motors Başkanı ve CEO’su Mary Barra ile şirketin Michigan’da elektrikli araçlar ve pil hücreleri üretmeye yönelik 7 milyar dolarlık yatırımıyla ilgili konuştuğu bir videoyu paylaştı.

ABD Başkanı, videoda, “Geleceğin tam burada Amerika’da olacağını söylediğimde ciddiydim. General Motors ve Ford gibi şirketler burada evlerinde her zamankinden daha fazla elektrikli araç üretiyorlar” ifadelerini kullandı.

“T ile başlar, A ile biter, ortada ESL”

Videoya yorum yapan Musk, “T ile başlar, A ile biter, ortada ESL” ifadeleriyle cevabını verdi. Ancak daha sonra bir Twitter kullanıcısı, “Delilik ulusal boyutlara ulaştı… Bu yalan için Joe Biden ve Mary Barra’ya yazıklar olsun, böyle olması çok önemsiz” yorumunu yaptı.

Bunun üzerine Musk, çorap emojisini kullanarak, “Biden insan kılığında ıslak bir çorap kuklası” yanıtını verdi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Elon Musk, Biden’a: İnsan kılığına girmiş ıslak... Sonraki Haber >>

Yıldız oyuncu Enes Kanter, Yunanistan’a çağrı

Yıldız oyuncu Enes Kanter, Yunanistan’a çağrı

İYİ Parti, KHK hiç olmamış; onlarca çocuk Meriç’te ölmemiş gibi davranıyor

İYİ Parti, KHK hiç olmamış; onlarca çocuk Meriç’te ölmemiş gibi davranıyor

Ulaştırma Bakanından itiraf: TEM bizim konrolümüzde ama açamadık

Ulaştırma Bakanından itiraf: TEM bizim konrolümüzde ama açamadık

Promptera kendini kaptırınca...

Promptera kendini kaptırınca...

Kılıçdaroğlu'ndan 'vatansever bürokratlar' çıkışı

Kılıçdaroğlu'ndan 'vatansever bürokratlar' çıkışı

İşte yeni havalimanı kargo binasının çökme anı

İşte yeni havalimanı kargo binasının çökme anı

KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli

KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli

Kar altında 'Ucuz ekmek' kuyruğu

Kar altında 'Ucuz ekmek' kuyruğu

AİHM Başkanı Spano’ya Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu sorusu!

AİHM Başkanı Spano’ya Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu sorusu!

Cem Uzan'dan 2022 için dolar tahmini

Cem Uzan'dan 2022 için dolar tahmini
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:38:24