Elon Musk, yasaklanan Twitter hesaplarındaki engelleri kaldırdı

Kendisini "ifade özgürlükçüsü" olarak tanımlayan Musk, tweetlerin her ne kadar atılmış olacağını kabul etse de, tweetlerin hiçbir şekilde gün yüzüne çıkmayacağından bahsetti. Negatif olarak atılan tweetler, kullanıcıların bilerek arama yapması dışında hiçbir şekilde anasayfaya çıkmayacak.



Konuyla ilgili açıklama yapan Musk, attığı bir tweetle bu adımı teyit etti, hiciv sitesi Babylon Bee'nin hesabının da eski haline getirildiği bilgisini paylaştı.



Sitenin resmi hesabından yapılan açıklamada da "geri döndük" ifadesine yer verildi.



Elon Musk cuma günü attığı bir tweet ile tartışmalı komedyen Kathy Griffin, profesör ve konuşmacı Jordan Peterson, ve The Babylon Bee'de dahil olmak üzere Twitter'dan kovulmuş birçok kullanıcıyı geri davet etmeye karar verdi.Yeni Twitter CEO'su, eski ABD başkanı ve 2025 başkanlık seçimleri adayı Donald Trump'ın sosyal medya platformuna geri gelip gelmeyeceği konusunda herhangi bir karar verilmediğini belirtti.Gelişmelere dahil olarak, Musk Twitter'in "konuşma özgürlüğünü" garanti eden, fakat "erişim özgürlüğünü" garanti etmeyen içerik denetleme politikasının en son versiyonu hakkında insanları bilgilendiren bir tweet attı.