Samanyolu Haber /Teknoloji / Elon Musk Twitter çalışanlarını kovmaya başladı /04 Kasım 2022 11:10

Elon Musk Twitter çalışanlarını kovmaya başladı

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter, cuma günü (4 Kasım) işten çıkarmalara başlamayı planladığını bildirdi.

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Sosyal medya şirketinin yönetimi konuya ilişkin çalışanlara bir e-posta gönderdi.

E-postada cuma sabahından başlayarak çalışanların istihdam durumları hakkında bilgilendirileceği aktarıldı.

Bu süre zarfında ofislerin kapalı tutulacağı ve personelin de erişiminin engelleneceği belirtildi.

Çalışanlara gönderilen iç yazışmada, "Çalışanların yanı sıra Twitter sistemleri ve müşteri verilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla ofisler geçici olarak kapatılacak ve tüm yaka kartı erişimleri askıya alınacak" denildi.


İşten çıkarma adımının şirketin başarısının devamı için gerekli olduğu belirtilen e-postada, "Twitter'ı sağlıklı bir yola sokma çabasıyla, cuma günü küresel iş gücümüzü azaltmak için zorlu bir süreçten geçeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Diğer yandan Bloomberg haber ajansı, Elon Musk'ın iş gücünün yaklaşık yarısını çıkarma planına karşı San Francisco federal mahkemesine toplu dava açıldığını duyurdu.

Habere göre Twitter çalışanları, şirketin federal ve Kaliforniya yasalarını ihlal ederek yeterli bildirim yapmadan çalışanları işten çıkardığını söylüyor.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın alması sonrası şirketin 7 bin 500 çalışanının işten çıkarılacağına dair haberler daha önce basında yer almıştı.
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