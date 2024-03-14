Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk'la tartıştı, X'ten kovuldu /14 Mart 2024 08:04

Elon Musk'la tartıştı, X'ten kovuldu

Sosyal medya platformu X, çarşamba günü yaptığı açıklamada, eski CNN sunucusu Don Lemon ile yapılan ticari ortaklık anlaşmasının iptal edildiğini duyurdu.

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İptal haberi, Don Lemon'un platformun sahibi Elon Musk ile yaptığı röportajdan saatler sonra geldi.

X, Ocak ayında yaptığı açıklamada, CNN'de yaklaşık 17 yıl çalıştıktan sonra geçen yıl Nisan ayında kovulan Lemon'ın platformda siyaset, kültür, spor ve eğlence konularını kapsayan yeni bir özel programa ev sahipliği yapacağını duyurmuştu.

"The Don Lemon Show" haftada 30 dakikalık üç bölüm olarak yayınlanacaktı.

Karşılıklı atışmalar

Elon Musk, anlaşmanın iptal edilmesiyle ilgili açıklamasında Don Lemon'u "CNN'i X platformuna taşımakla" eleştirdi. Musk, Lemon'un X'i 'CNN'nin sosyal medya versiyonu' gibi kullanacağı imasında bulundu.

Anlaşmanın iptal edildiğini belirten Musk, Lemon'ın platformu kullanmakta ve izleyici kitlesi oluşturmakta serbest olduğunu sözlerine ekledi.

Elon Musk'a sert eleştiriler yönelten Don Lemon ise, "Röportajımızdan sonra kontratımı iptal ettiniz. İfade özgürlüğüne inandığınızı sanmıyorum." dedi.

Röportaj sırasında sorduğu soruların Musk'ı rahatsız ettiğini ima eden Lemon, görüşmenin gergin geçtiğini söyledi.

Röportajda ayrıca milyarderin uzay şirketi SpaceX'ten başkanlık seçimleri ve uyuşturucu kullandığı iddialarına kadar çeşitli konuların ele alındığını söyledi. Söz konusu röportaj pazartesi günü YouTube'dan yayınlanacak.

X platformunun, halihazırda ABD'nin önde gelen muhafazakar sağcı gazetecilerinden Tucker Carlson ile ticari ortaklığı bulunuyor.
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