Samanyolu Haber /Gündem / Zafer Partisi’nin çadırının yakılmasıyla ilgili yeni gelişme /14 Mart 2024 02:15

Zafer Partisi’nin çadırının yakılmasıyla ilgili yeni gelişme

İstanbul Kartal'da, Zafer Partisi'ne ait seçim çadırının yakılmasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Mart'ta, Kordonboyu Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde Zafer Partisi'ne ait seçim çadırının yakılmasına ilişkin inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda, yangın öncesinde koyu giyimli bir kişinin çadıra girdiği, bir süre sonra çadırın yanmaya başladığı, sonra aynı şüphelinin Rıhtım Caddesi'nden Kartal Meydanı'na doğru ilerlediği tespit edildi.

Ekipler, bu eyleme ilişkin kimliğini belirlediği D.S'yi yakaladı.

Emniyete götürülen D.S'nin tehdit, hakaret, yaralama, güveni kötüye kullanma suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

ÖZDAĞ PAYLAŞMIŞTI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabında çadırın yandığı görüntüleri paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"İstanbul’da Zafer Partisi’nin pankartlarına sistemli olarak saldırı yapılıyor. Dün gece ise Kartal’da parti çadırımız ateşe verildi. Ankara Etimesgut’ta arkadaşımız pankartlarımızı indirenler tarafından bıçaklanıyor, Kartal’da çadırımız yakılıyor. Bütün tahrik çabalarına soğukkanlı şekilde cevap vererek yola devam edeceğiz."
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