Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk'tan korona virüs teklifi /19 Mart 2020 21:02

Elon Musk'tan korona virüs teklifi

Milyarder girişimci Elon Musk, dünyayı tehdit etmeye devam eden korona virüs için ABD'de solunum cihazı üretmeyi teklif etti.Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından “İhtiyaç varsa suni solunum cihazları üreteceğiz.” açıklamasında bulundu.

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İhtiyaç duyan hastaneler için suni solunum cihazları yapabileceklerini ancak bu üretimin hemen mümkün olmadığını belirten Musk, "Tesla ileri HVAC sistemlerine sahip arabalar üretiyor. SpaceX yaşam destek sistemleri olan uzay aracı yapıyor. Suni solunum cihazları zor değil ancak hemen üretilemez" ifadesini kullandı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise Twitter'dan Musk'a cevap vererek New York'un suni solunum cihazlarına ihtiyaç duyduğunu ve teklifi kabul ettiğini belirtti.

De Blasio, "New York City, satın alacak. Ülkemiz ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya ve acilen suni solunum cihazlarına ihtiyacımız var. Önümüzdeki birkaç haftaya binlerce cihaza ihtiyaç duyulacak. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz ancak senin yardımına da açığız" mesajı gönderdi. 
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