Elon Musk'tan Tesla çalışanlarına ofise dönüş maili

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Twitter'ı satın alma anlaşması yapan dünyanın en zengin kişisi, sahibi olduğu Tesla'nın beyaz yakalı çalışanlarına gönderdiği e-postada "Ya ofise gelirsiniz ya da kovulursunuz" restini çektiğini duyurdu. Twitter'ı satın alma anlaşması yapan dünyanın en zengin kişisi, sahibi olduğu Tesla'nın beyaz yakalı çalışanlarına gönderdiği e-postada "Ya ofise gelirsiniz ya da kovulursunuz" restini çektiğini duyurdu.





Son dönemde Twitter'ı ifade özgürlüğünü kısıtladığı için eleştirdikten sonra satın alma hamlesiyle gündem olan dünyanın en en zengin kişisi Elon Musk, elektrikli araç üreten şirketi Tesla'da koronavirüs pandemisi döneminin ofisten değil de evden çalışma uygulamasına son verme kararına işten kovma tehdidini ekledi.





'En az 40 saat ofiste olmalısınız'





Tesla ve SpaceX CEO'su, dün Tesla yöneticilerine "Uzaktan çalışma artık kabul edilemez" başlıklı e-posta gönderdiğini duyurdu.





Buna göre Musk, e-postada "Uzaktan çalışmak isteyen herkes haftada en az (gerçekten en az demek istiyorum) 40 saat ofiste olmalı veya Tesla'dan ayrılmalıdır. Bu, fabrika işçilerinden istediğimizden çok daha az bir süredir" restini çekti.







