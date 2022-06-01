Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye konferansı /01 Haziran 2022 22:55

Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye konferansı

Sol Fraksiyonu tarafından Avrupa Parlamentosu'nda (AP) “Türkiye: Tünelin ucunda ışık var mı?” başlıklı bir konferans düzenlendiği aktarıldı.

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Evrensel'e yer alan ve Yücel Özdemir imzası taşıyan habere göre Sol Fraksiyonu tarafından salı günü “Türkiye: Tünelin ucunda ışık var mı?” başlıklı konferans düzenlendi. Konferansta, Türkiye ekseninde bölgedeki gelişmeler değerlendirildi, çıkış yolları arandı.

Konferansa Gazeteci-Yazar Hakkı Özdal, Evrensel Yazarı Yusuf Karadaş bizzat katılırken Prof. İlhan Uzgel, Enerji Politikaları Uzmanı Akademisyen Mühdan Sağlam, Ekmek ve Gül Editörü Sevda Karaca, Güney Kıbrıs’tan AKEL MK üyesi Stavri Kalopsidiotou ise video-konferans yoluyla katıldılar.

İki oturum haline yapılan konferansın ilk bölümün moderatörlüğünü AKEL (Kıbrıs- Emekçi Halkın İlerici Partisi) AP Milletvekili G. Georgious, ikinci bölümün moderatörlüğünü ise Podemos (İspanya-Yapabiliriz) AP Milletvekili Miguel Urban yaptı.

"AB, TÜRKİYE’DE OTORİTERLEŞMEYİ DESTEKLEDİ"

Toplantının açılışında Sol Fraksiyon adına konuşan AP Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Özlem Alev Demirel, AB’nin sığınmacılar, Kıbrıs sorunu ve insan hakları konusunda Türkiye hükümetine verilen desteğinin otoriterleşmeyi güçlendirdiğini ifade ederek, “AB birçok konunda sorumluluklarını yerine getirmedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği kararlar tanınmadı, İstanbul Sözleşmesinden çıkıldı. Şimdi yeniden sınır dışı operasyonları tartışılıyor. Erdoğan’ın agresif dış politikasının arkasında Türkiye’nin enerji arayışı politikası bulunuyor. Bütün bunlara karşı Avrupa Parlamentosu nezdinde pek çok çalışma yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin dış politikasının konuşulduğu ilk bölümde konuşan Prof. Dr. İlhan Uzgel, Erdoğan’ın uluslararası ilişkilerdeki değişimi kendi çıkarları doğrultusunda kullandığına dikkat çekti. Uzgel, Türkiye’nin Ukrayna savaşı nedeniyle ekonomik yaptırımlara katılmadığı gibi Rus oligarklarını da yatırım yapmaya çağırdığına dikkat çekti.
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