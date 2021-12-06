Samanyolu Haber /Gündem / Emekli amirallere bildiri iddianamesi /06 Aralık 2021 16:29

Emekli amirallere bildiri iddianamesi

4 Nisan 2021'de 103 emekli amiralin hazırladığı Montrö Sözleşmesi bildirisiyle ilgili iddianame hazırlandı. Amirallere 'anayasal düzene karşı suç için anlaşmaktan' ceza istendi. Emekli amirallere 12'şer yıl hapis cezası isteniyor

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“Amiraller Bildirisi” olarak bilinen soruşturmada Iddianame Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 103 şüphelinin “Devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

4 Nisan 2021'de 100'den fazla emekli amiral Montrö Sözleşmesi ile ilgili açıklama yapmıştı.  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,  emekli amirallerin yayımladığı "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı.

Soruşturmada, bildiride 14 kişinin aktif rol oynadığı belirlenmişti. Soruşturmayı tamamlayan başsavcılık, iddianameyi Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve kamuoyunda ‘Amiraller Bildirisi’ olarak bilinen soruşturma tamamlanmış olup, düzenlenen iddianame Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir. İddianame ile 103 şüphelinin 5237 Türk Ceza Kanunu'nun 316/1. maddesi kapsamında ‘Devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’ suçundan cezalandırılmaları talep edilmiştir. Haklarında gözaltı tedbiri uygulananlarla birlikte bir kısım şüphelinin tüm dijital materyalleri incelenmiş, suça konu yazışmalar dijital inceleme raporlarıyla tespit edilerek iddianameye eklenmiştir” denildi.

 
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