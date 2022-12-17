Samanyolu Haber /Gündem / Emekli Emniyet Müdürü: Emniyet artık mafya zihniyeti ile yönetiliyor... /17 Aralık 2022 00:10

Emekli Emniyet Müdürü: Emniyet artık mafya zihniyeti ile yönetiliyor...

17 Aralık 2013 bizler ve Türkiye için önemli bir milat olduğunu düşündüğümüz bir tarih.

17 / 25 Aralık Bir Milat Mı?

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında Yüz milyarlarca dolarlık vurgun ortaya çıkmıştı 

9. yıl dönümünde 17/25 Aralık 2013 operasyonlarını ve Türkiye'nin geldiği noktayı 'You Tube'ta yayınlanan 'Güven Park' kanalında  konuşuldu. 

KHK Mağduru Emniyet Müdürü Soner Koç'un sunduğu programda  Eski Emniyet Müdürü Turgay Karagöz, Emekli Emniyet Müdürü İsmail Öztük 17-25 Aralık soruşturmalarını konuştu. 17 Aralık'tan sonra emniyet teşkilatının büyük bir değişime gittiğine dikkat çeken İsmail Öztürk  2500 emniyet müdürünün o zamanda görevlerinden uzaklaştırıldığına dikkat çekti . Emniyetin yetişmiş kadroların boşaltıldığını anlatan  Öztürk güvelik birimlerinin artık  mafya zihniyeti ile yönetildiğini  söyledi 

Programda konuşan KHK mağduru Emniyet Müdürü , Akademisyen Turgay Karagöz , 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının bir anda ortaya çıkmadığını , daha öncede bir çok belediyeye operasyon yapıldığını söyledi  
 
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Yeni açılan 'Güven Park' video kanalının tanıtımında 'Bizler Türkiye'de yaşanan anti demokratik  ve hukuk dışı süreç nedeniyle mesleğini kaybeden , adli ve idari birçok cezaya maruz kalan bir grup eski Emniyet Teşkilatı mensubuyuz. Bugün Türkiye'de mafyanın, siyasetin, bürokrasinin  ve yargının birbirine karıştığını görüyoruz.Bu noktada görev yaptığımız döneme dair çalışmaların gerçek yüzünün ve tecrübelerimizin bir kez daha toplumla paylaşılmasının  önemli bir hale geldiğini düşünüyoruz.Ülkenin gelmiş olduğu noktadan nasıl bir şekilde hukukun üstünlüğüne dönüş yapabileceğini yaşadığımız tecrübelerle ortaya koymak istiyoruz.Ve en önemlisi Türk Tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarına imza atan ve bugün hücrelerde sesini duyuramayanlar başta  olmak üzere tüm sesi kısık meslektaşlarımızın sesi olmak istiyoruz' dedildi .
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17 / 25 Aralık Bir Milat Mı?

17 / 25 Aralık Bir Milat Mı?

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