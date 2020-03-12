Emekli istihbaratçıya suikast!

"Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink suikastinde gözcülük yaptığı" iddiasıyla tutuklandıktan sonra dava safhasında tahliye olan emekli Jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş, Düzce’de otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.





Dün gece Kuzey Çevre Yolu Çavuşlar Mahallesi mevkiinde Şeref Ateş 81 DE 868 plakalı otomobille ilerlerken, yanına yaklaşan beyaz bir otomobilden ateş açıldı.





KANLAR İÇİNDE KALDI





Saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaşırken, yoldan geçen sürücüler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.





İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, aracında kanlar içinde hareketsiz bulunan Ateş’in hayatını kaybettiğini belirledi.





Yapılan incelemenin ardından Ateş’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.





JANDARMA İSTİHBARATÇI ATEŞ 2017'DE TAHLİYE EDİLMİŞTİ





Düzce'de oturan Şeref Ateş'in, Dink cinayetinin planlaması ve uygulanması için Dink'in evinin bulunduğu ve sahibi olduğu Beyaz Adam Yayıncılık iş yeri çevresinde keşif faaliyetinde bulunan kişilerle irtibat halinde olduğu iddia edilmişti.





Mahkeme heyeti 2016'da tutuklanan Ateş'in 2017’de tahliyesine karar vermişti.





Heyet tahliyeyi, "HTS kayıtlarındaki baz bilgilerinin cinayet tarihi, saati ve yeriyle örtüşmemesine, Adli Tıp Kurumu'ndan gönderilen 10 Ekim 2017 tarihli raporda, 'olay mahallinde (Şişli) olduğu iddia edilen kişilere ait görüntülerin sanıklarla uyuşmadığı' bilgisinin yer almasına ve tutuklu kaldıkları süreye" göre kararlaştırdı.





19 Ocak 2007'de İstanbul'da Agos gazetesinin bulunduğu binanın önünde Ogün Samast tarafından katledilmişti.





Dink'in öldürülmesinin ardındaki sis perdesi, aradan geçen 13 yıla rağmen hâlâ dağılmış değil.





