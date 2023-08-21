Samanyolu Haber /Gündem / Emeklilere zam vermeyen Erdoğan duruma tepki gösterdi: "Olacak şey değil!" /21 Ağustos 2023 15:48

Emeklilere zam vermeyen Erdoğan duruma tepki gösterdi: "Olacak şey değil!"

Erdoğan, kendi partisinin yaptığı düzenlemeyle zam alamayan emeklilerle ilgili "Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" dedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında emeklilere zam yapılmamasını eleştirmesi ise dikkat çekti. 

Erdoğan, AKP ve MHP milletvekillerinin yaptığı düzenlemeyle zam alamayan emeklilerle ilgili konuştu. "Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın soruya verdi cevap şu şekilde: 

“EMEKLİLERİMİZE HİÇBİR ŞEYİN GELMEMESİ OLACAK BİR ŞEY DEĞİL”
"Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarla sürdürüyor. Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamanlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız."


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