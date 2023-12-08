Emniyet’te yaşanan “taciz ve şantaj” skandalında Polis müdürüne dava

Uyuşturucu suçlarıyla mücadele birimde görev yapan eski polis müdürü M.L. hakkında ‘yağma, şantaj ve cinsel taciz’ suçlarından iddianame hazırlandı.





T24’ten Tolga Şardan’ın haberine göre, eski Narkotik Başkan Yardımcısı M.L.’nin hakkında, geçtiğimiz mart ayında polise yapılan şikâyet sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘yağma, şantaj ve cinsel taciz’ suçlarının yer aldığı iddianame hazırlandığını yazdı. Savcılık iddianamesinde, olayın mağduru olduğu gerekçesiyle şikayetçi olan Ö.Ç.’nin anlattıklarının yanı sıra sanık konumundaki polis müdürü M.L. ve eşi A.L.’nin savunmalarına yer verildi.









Taraflar arasında yaşananlar ile yine M.L. ve eşi A.L.’nin şikayetçi Ö.Ç.’ye gönderdiği mesajların yer aldığı iddianame’nin +18’lik.olduğunu vurgulayan Şardan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:





“Olayın mağduru olan Ö.Ç.’nin anlatımlarına bakılırsa; sürecin başlangıcı, M.L.’nin Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nda görev yaptığı Eylül 2019’a kadar gidiyor:





“M.L.’nin kızının doğum günü olması sebebiyle A.L. evine, kızının doğum gününe davet etti. Çok ısrarcı olunca kızımla davete katıldım. Bu katılmadan sonra zaman zaman beni arayarak kızım ile birlikte buluşma teklif etti. Zaman zaman buluştuk.”





Şikayetçi Ö.Ç., ilerleyen zamanda A.L. ile görüşmeye devam ettiğini, yine bir gün buluştuğu sırada A.L.’nin kendisinden para istediğini ve toplamda 20 bin dolar verdiğini anlattı.





2020 yılı Şubat ayı başlarında bir cumartesi günü eşi işi gereğince Bodrum’da bulunduğu sırada A.L.’nin kendisinin aradığını, M.L.’nin şehir dışına gittiğini söylediğini anlatan Ö.Ç., yaşananları şöyle aktardı:





‘İŞ YERİMDE BAŞKA MADDELER DE VAR’





“A.L. ile birlikte avm’ye gittik. Alışveriş yaptıktan sonra eve geri geldik. Bir müddet sonra A.L.’yi eşi telefonla aradı. Hava muhalefeti nedeniyle M.L.’nin yoldan geri döndüğünü söyledi. M.L. eve geldi. Bir madde çıkartarak ‘bu esrar, bunu eriteyim, birer nefes çekin, kendinizi iyi hissedersiniz. Hatta benim iş yerimde başka maddeler de var, onlardan da getiririm. Sizler zayıflarsınız’ diyerek elindeki maddeyi çakmak ile ısıtarak erimesini sağladı. Maddeyi içtik. Bir tane meyve suyu ekleyerek hazırladığı alkol bardağını verdi. Bir iki kadeh içki aldıktan sonra başım dönmeye başladı.”