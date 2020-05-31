Emniyet'te işkencenin fotoğrafı!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde üç kişiye kimlik kontrolü yapmak isteyen polis ekibine ateş açılması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Atakan Arslan'ın vurulmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.





Gözaltına alınan M.E.C. ile F.A. ve M.A.'nın Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri sürüyor.





Şüphelilerin "kasten yaralama", "gasp", "hırsızlık", "uyuşturucu madde bulundurma", "resmi belgede sahtecilik", "ateşli silah ve bıçak bulundurma" gibi çok sayıda suçtan kayıtlarının olduğu iddia edildi.





MHP MİLLETVEKİLİNİN DANIŞMANI İŞKENCE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI





Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un danışmanı Emre Soylu, gözaltına alınan zanlılardan birine karakolda yapılan muamelenin fotoğrafını "Muhammet Emir Cura isimli hain Diyarbakır Emniyetin şefkatli kollarında." notu ile paylaştı.





Fotoğrafta gözaltına alınan kişinin çıplak olduğu ve üzerine ayakla basıldığı görülüyor. Yerde cop ve ıslatılmış bezler dikkati çekti.