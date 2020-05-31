Samanyolu Haber /Dünya / Holywood oyuncusuna polis saldırısı /31 Mayıs 2020 20:17

Holywood oyuncusuna polis saldırısı

Ünlü Hollywood yıldızı John Cusack da polis şiddetine maruz kaldı.

ABD'de protestoculara ok ve yayla saldırmaya kalkan ırkçı linç edildi, aracı ateşe verildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesinin akabinde başlayan protesto gösterilerinde ünlü Hollywood yıldızı John Cusack da polis şiddetine maruz kaldı. 

Chicago'da gösterilerden polis Cusack'ın bisikletine vurup, müdahale etti.

ABD'nin Minneapolis şehrinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyahi vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesi halkı öfkelendirdi. 

Minnesota eyaletinde başlayan ve farklı şehirlere yayılan protestolara ünlü oyuncu John Cusack da katıldı. 

CUSAK: POLİSLER BİSİKLETİME VURDU

Protestolar sırasında polisin copuyla bisikletine vurduğunu söyleyen ünlü yıldız, o anları telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Ünlü oyuncu, polisin kendisini tehdit edip copla kovaladığı görüntüleri, Twitter hesabından, “Polisler yanan bir arabayı kameraya çekmemden hoşlanmadı. Coplarla üzerime geldiler. Bisikletime vurdular.” mesajıyla paylaştı.
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