O polis tutuklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde elleri kelepçeli şekilde yerde yatan siyahi George Floyd'un boynuna dizini basarak ölümüne sebep olan polis Derek Chauvin'in tutuklandığı bildirildi.







Silahsız siyahi Amerikalı George Floyd'un gözaltına alınırken ölümü sonrası görevine son verilen dört polisten biri olan Derek Chauvin tutuklandı. Chauvin, 25 Mayıs'ta Floyd'un ensesine dizini bastırırken görüntülenmişti.





BİR KARAKOL KUNDAKLANDI





Floyd'un "Nefes alamıyorum." derken görüntülenmesinin hemen akabinde hayatını kaybetmesi, ABD'de infiale sebep oldu. Onlarca şehirde protesto gösterileri düzenlenirken, bir karakol kundaklandı.





Minneapolis'teki protesto gösterilerini kontrol altına almak amacıyla Minnesota eyaletindeki Ulusal Muhafız birlikleri Minneapolis'e gönderildi.





2001'den beri Minneapolis'te polis olarak görev yapan ve Floyd'u öldüren 44 yaşındaki Derek Chauvin'in kariyeri boyunca pek çok kez soruşturma geçirdiği, hakkında dosyalar tutulduğu ortaya çıkmıştı.





NBC News'a göre, hakkında en az bir dava açılsa da Chauvin disipline sevk edilmedi ve hakkında herhangi bir idari işlem yapılmadı.