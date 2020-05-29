Trump'tan şoke eden karar!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump önümüzdeki günlerde siyasi ve ekonomik gelişmelerde belirleyici olacak açıklamalarda bulundu.







"Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile ilişkimizi sonlandırıyoruz." ifadelerini kullanan Trump, Hong Kong'da yaşananları "trajedi" diye nitelendirdi.





Trump, "Çin milli güvenliğini koruduğunu iddia ediyor, fakat gerçek şu ki Hong Kong zaten güvenli bir toplumdu. Artık Hong Kong, Çin'den ayrı bir yer olarak görülmeyecek." dedi.







TRUMP'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:





*Çin, bizim sanayi sırlarımızı çalmak için birçok şey yaptı. Bugün kendi ulusumuzu daha iyi korumak için bir şeyler açıklayacağım ve Çin'den bazılarının ülkemize girmesine engel olacağım.





*ABD yatırımcılarını korumamız gerekiyor. Çin yatırımları onlara zarar vermemeli. ABD en iyi ekonomisi olan ülke konumunu korumalı.





ABD Başkarı Donald Trump'ın Hong Kong'u özel statüsüne son vermesi Hong Kong'un finans merkezi özelliğini kaybetmesine yol açabilir.





*Bu hafta Çin, Hong Kong üzerinde ulusal kanun tasarısı geçirdi. Pekin sorumluluklarını yerine getirmiyor.





*Çok zorlu olan durumu çözmek için birçok önlem aldık. Birleşik Krallık ile yapılan bir anlaşma vardı, çok açık şekilde Hong Kong üzerindeki hakkın yönergesi var ve bunun bitmesi için daha 29 yıl var.





*Bu Hong Kong halkına yapılan bir trajedidir. Çin'in yaptığı şeyler ve son dönemde de yaptığı şeyler ulusların kendi toprak bütünlüğüne karıştığını görüyoruz.





HONG KONG'UN ÖZEL STATÜSÜ İPTAL EDİLECEK





*Kendi yönetimimi süreci başlatması için görevlendiriyorum, Hong Kong'un özel statüsünün geri alınabilmesi için görev veriyorum.





*Hong Kong'la yaptığımız her şey için istisna olmadan bunlar uygulanacak. Hong Kong'a seyahat uyarısı da yapacağız.





*Hong Kong Çin'den ayrı bir yer olarak görülmeyecek. Hong Kong'un özgürlüğü ayaklar altına alınmaktadır.





*10 yıldan fazla bir süredir 1997'de İngiliz halkı kendi bayrağını dikti, Çin aynı şeyi yaptı.





*Hong Kong'daki halk kendi kimliğinden gurur duyuyordu. Çin gittikçe yıllar boyunca dinamik bir şehre zarar verdi. Dünyanın geri kalanı iyimserlik içerisindeydi.