Samanyolu Haber /Gündem / Suriye sınırına asker sevkiyatı /29 Mayıs 2020 22:42

Suriye sınırına asker sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin İdlib şehrine asker sevkiyatına devam ediyor.

SHABER3.COM

Suriye'nin kuzey batısında İdlib şehrinde devam eden harekât kapsamında, farklı birliklerden yola çıkan askeri konvoy İslahiye'den geçerek Hatay'da bulunan sınır birliklerine doğru devam etti.

Suriye'nin İdlib şehrinde devam eden harekâtta görevli birliklere destek olma amacı ile Türkiye'nin değişik illerinde bulunan birliklerden gönderilen askeri personelleri taşıyan 8 otobüsten oluşan konvoy geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye ilçesinden geçerek Hatay'daki sınır birliklerine doğru devam etti. 

MAYIN PATLAMIŞTI

Sevkiyatın devam edeceği öğrenildi. İki gün önce İdlib yakınlarında M4 Karayolu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait konvoyun geçişi esnasında kara mayını patlamıştı. 

Patlamada bir üsteğmen şehit olmuş, çok sayıda asker yaralanmıştı. 
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