Ayasofya'da Fetih Sûresi okundu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 567'nci yılında Ayasofya'daki programa Korona salgınından beri ikamet ettiği Huber Köşkü'nden video-konferansla bağlandı.





Erdoğan konuşmasına başlamadan önce okunan Fetih Sûresi'nin mealini okudu.





MERASİMİ ERDOĞAN'IN OĞLU BİLAL ERDOĞAN'IN KURDUĞU OKÇULAR VAKFI DÜZENLEDİ





Erdoğan video-konferans vasıtasıyla şunları dile getirdi: "Bu güzel programa öncülük eden Okçular Vakfımızın yöneticilerini, programın icrasına destek veren kurumlarımızı tebrik ediyorum.





Sözlerime Fetih süresinin ayetlerinden bir kısmının mealiyle başladım.





İstanbul'un fethinin 567'nci yıldönümünü, Ayasofya'da Fetih Sûresi okunarak yad edilmesinin çok önemli olduğuna inanıyorum.





İstanbul Fetih Sûresi'ndeki müjdelere nail olmak için yanıp tutuşan bir Fatih ve askerleri tarafından fethedilmiştir.





Erdoğan, Aylasofya'daki merasime katılanlara video-konferans vasıtası ile hitap etti.

Fethin yadigarı Ayasofya'yı bu anlamlı günlerde mahzun bırakmayan tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum."