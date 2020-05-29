"Türkiye bu faşist düzenden kurtulacak" dedi, ve...

SAMANYOLUHABER- Muharrem İnce, Haber Global'de katıldığı programda Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sebebiyle sözünün kesilmesinin akabinde stüdyoyu terk etti.





İnce, "Erdoğan bu ülkenin kurucusu değil, sahibi değil. Çağırıyorsanız, konuşturacaksanız. 35 televizyonda Erdoğan konuşuyor, bir tanesinde de ben konuşayım." dedi.





İnce, 24 Haziran 2018 Partili Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı olmuş, yüzde 31 oy oranı ile Erdoğan'ın hemen akabinde 2'nci sırada yer almıştı.





"BU FAŞİZMDİR, KİMSEYİ GURURUMLA OYNATMAM"

İnce, Senem Tolunay Ilgaz'ın sunduğu "Neden?" isimli programda soruları cevaplandırıyordu.





Erdoğan'ın Okçular Vakfı'ndaki ve Ayasofya'daki konuşması sebebiyle birden fazla kes sözü kesilen İnce, "Bu faşizmdir, saygısızlıktır, kimseyi gururumla oynatmam. Ben bir daha sizin kanalınıza gelmeyeceğim." dedi.





Muharrem İnce, Erdoğan'ın konuşmasının aynı anda 35 kanal tarafından yayınlanmasını "Faşizm" diye niteledi.





İnce, şöyle konuştu: "Birincisinde 'Okçular Vakfı'nın konuşmasını vermeyeceğiz' dediniz, verdiniz. İkincisinde ben konuşuyordum, 35 televizyon onu veriyor zaten... Üçüncüsünde benden habersiz acilen kesip ona bağlıyorsunuz. Ben bir daha sizin kanalınıza gelmeyeceğim. Türkiye bu faşist düzenden kurtulacak."





İNCE: BEN ERDOĞAN'DAN KORKMUYORUM





"Türkiye bunu hak etmiyor, Erdoğan'ın babasının malı değildir Türkiye Cumhuriyeti." diyen İnce, "Ben Erdoğan'dan korkmuyorum. Sözlerimi söyleyeceğim arenalar ve sokaklar vardır. Ne diye sözümü kesiyorsunuz? Çağırıyorsanız, konuşturacaksanız. Size değil patronlarınıza söylüyorum. İyi yayınlar diliyorum." diyerek naklen yayınlanan programda stüdyoyu terk etti.