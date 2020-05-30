Samanyolu Haber /Politika / Tehdit mesajlarına ilk cevap /30 Mayıs 2020 00:02

Tehdit mesajlarına ilk cevap

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi lideri Ali Babacan, gazeteci Hrant Dink'in anısına kurulan Hrant Dink Vakfı'na tehditlere sessiz kalmadı.

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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hrant Dink Vakfı ve Rakel Dink'e yönelik ölüm tehditleri üzerine bir destek mesajı yayımladı. 

Babacan, "Ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı her kesimi savunacak, Rakel Dink'i ve vakıftaki arkadaşlarını yalnız bırakmayacağız." dedi. 

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, 19 Ocak 2007'de genel yayın yönetmenliğini yaptığı AGOS gazetesinin önünde katledilen Hrant Dink adına kurulan vakfa yönelik tehditlere karşı Rakel Dink'in yanında yer aldıklarını kaydetti.

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Babacan, Hrant Dink Vakfı'nın ölüm tehditleri aldığını açıklamasının akabinde şahsi Twitter hesabında, "Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehditler, ayrımcılığı teşvik eden bir siyasi iklimin ürünüdür." ifadelerini kullandı. 

Babacan'ın bu sözleri ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nefret dilini ima ettiği belirtiliyor.   
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