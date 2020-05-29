ABD'de George Floyd isyanı: Minnesota Eyaleti'nde olaylar kontrolden çıktı

ABD'de, polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybettiği Minnesota eyaletinde çıkan olaylarda, protestocular Minneapolis 3. Bölge Polis Müdürlüğü binasını ateşe verdi.





Polis şiddetini protesto etmek için sokağa dökülen göstericiler, Minneapolis'teki polis müdürlüğü binasını bastı, binayı ateşe verdi.

Kentte protestoların dozu her geçen saat artarken, Minnesota Valisi Tim Walz acil durum ilan ettiğini ve olayları yatıştırmak için Ulusal Muhafızları bölgeye sevk ettiğini açıkladı.







Eyaletin Minneapolis kentinde iki gündür devam eden protestolarla mücadelede bölge polisinin yetersiz kalması üzerine Ulusal Muhafızları harekete geçirdiğini söyleyen Vali Walz, "Personel ekipmanları tedarik etmek ve mevcut durumu iyileştirmek için bu kararı aldık" değerlendirmesini yaptı.





Protestoların kalabalıklaşması ve bazı bölgelerde yağmaya dönüşmesi üzerine bugün yerel yöneticiler halka sakinleşme ve barışçıl bir şekilde protestolarına devam etme çağrısında bulunmuştu.





Çağrıların karşılık bulmaması üzerine valinin çareyi acil durum ilan etmekte ve Ulusal Muhafızları harekete geçirmekte bulduğu kaydedildi.





Yaşanan şiddet olayları ve diğer gelişmeler üzerine, bölgedeki otobüs ve hafif raylı sistemlerin de devre dışı bırakıldığı duyuruldu.





DİĞER EYALETLERE DE SIÇRADI





Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Floyd'un ölümü üzerine başlayan protestoların diğer bazı eyaletlere de sıçradığı bildirildi.





Memphis'te polis binasının dışında toplanan kalabalık, "Adalet yoksa barış da yok" şeklinde slogan atarken, Los Angeles'ta da protestocuların bir otoyolu kapattığı kaydedildi.





"NEFES ALAMIYORUM" FERYADI, POLİS ŞİDDETİNİ GÜNDEME TAŞIDI





46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.





Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.





Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve bir grup protestocu Floyd'un öldürüldüğü kavşakta toplanarak polis şiddetini protesto etmişti.





"Nefes alamıyorum", "Katil ırkçı Ku Klux Klan polisleri" yazılı dövizlerle polis merkezine yürümek isteyen protestocular, etraftaki bazı dükkanların camlarını kırmış, bir polis aracına zarar vermişti.





Olaya karışan dört polisin işine dün son verilirken, Minnesota Ceza Muhakemesi Bürosu ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olayı incelemek için başlattığı iki ayrı soruşturma sürüyor.





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