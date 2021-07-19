Samanyolu Haber /Sağlık / En bulaşıcı varyant, diğerlerini ortadan kaldırarak yayılıyor /19 Temmuz 2021 12:23

En bulaşıcı varyant, diğerlerini ortadan kaldırarak yayılıyor

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’na (Rospotrebnadzor) bağlı Yekaterinburg kentindeki Vektor Bilim Merkezi Başkanı Aleksandr Semenov, koronavirüsün daha bulaşıcı varyantlarının geri kalan türleri yerinden ettiğini, fakat bunun Kovid-19 seyrinin şiddetinin artmasına neden olmadığını belirtti.

SHABER3.COM

Semenov, “Virüsün daha saldırgan varyantı ortaya çıkarsa, daha çok sayıda insana bulaşıyor, aynı zamanda virüsün diğer varyantları çoğalmıyor, daha yavaş yayılıyor ve sahneden çekiliyor. Ve bu kesinlikle doğal bir durum” diye konuştu.

Virüsün bulaşıcılığının arttıkça etkinliğinin de aynı oranda yükseldiğine dikkat çeken uzman, “Fakat aynı zamanda hastalık daha fazla şiddetlenmiyor. Sonuç olarak ideal bir parazit, sahibini öldürmeye çalışmaz” ifadelerini kullandı. Mevsimsel soğuk algınlığına neden olan başka koronavirüs türlerinin de olduğunu hatırlatan Semenov, bu türlerin çok bulaşıcı olduklarını, fakat ölüm ya da ciddi hastalıklara yol açmadıklarını dile getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi hafta içi Kovid-19 pandemisinin bitmekten çok uzak olduğunu açıkladı ve SARS-CoV-2 koronavirüsünün yeni, daha tehlikeli suşlarının ortaya çıktığı ve yayıldığı konusunda uyardı.

DSÖ, Kovid-19'un bugüne dek ortaya çıkan mutasyonları içinde 4'ünü ‘endişe verici’, 8'ini ‘izlenmesi gereken’ varyant olarak tanımladı. Örgüt, ‘Endişe Verici Varyant’ (VOC) olarak tanımladığı mutasyonların ‘virüsün bulaşıcılığını ve yayılma riskini artırabildiği, öldürücülüğünü veya hastalık belirtilerini değiştirebildiği, önleme ve kontrol tedbirlerinin etkinliğini azaltabildiği uyarısını yaptı.

‘Endişe Verici Varyant’ olarak belirlenen 4 türe Alfa, Beta, Gamma ve Delta; ‘İzlenmesi Gereken Varyant’ olarak kategorize edilen 8 türe ise Epsilon (2 varyant), Zeta, Eta, Teta, Iota, Kappa ve Lambda adları verildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber En bulaşıcı varyant, diğerlerini ortadan kaldırarak... Sonraki Haber >>

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

İktidara 15 Temmuz soruları

İktidara 15 Temmuz soruları

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

Almanya'da büyük sel felaketi

Almanya'da büyük sel felaketi

İstanbul'un göbeğinde gaspçı dehşeti

İstanbul'un göbeğinde gaspçı dehşeti

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

Mehmet Ali Şengül Dünya'nın dört bir yanında anıldı

Mehmet Ali Şengül Dünya'nın dört bir yanında anıldı

Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!

Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:42:44