'En değerli kaleci' Costa, 3 penaltı kurtarışıyla Portekiz’i çeyrek finale taşıdı

Almanya’da devam eden EURO 2024’ün Pazartesi akşamı oynanan son 16 turu maçında Portekiz, rakibi Slovenya’yı penaltılarla geçti.



Maça üstün performansıyla damga vuran ve Transfermarkt verilerine göre turnuvanın 40 milyon euroluk bonservis bedeliyle ile en değerli kalecisi olan Diogo Costa, Slovenya’nın üç penaltısını birden kurtararak takımını bir üst tura taşıdı.



Normal süresinde gol sesi çıkmayan maçın uzatma bölümlerinde veteran yıldız Cristiano Ronaldo bir penaltı kaçırdı ama penaltılara geçildiğinde tekrar topun başına geçti ve bu sefer Sloven kaleci Jan Oblak’ı mağlup etmeyi başardı.



Penaltılarda Slovenya’yı 3-0 ile geçen Portekiz, çeyrek finalde Fransa ile eşleşti.



14 Haziran'da Almanya’da başlayan EURO 2024’e 24 ülkenin milli takımları katılıyor.



Bu sene on yedincisi düzenlenen turnuvanın ilki, 1960 yılında Fransa’da düzenlenmişti.