Orban'ın AP'deki yeni 'Sağ ittifakı' genişliyor, yeni üye Chega

Portekiz'in aşırı sağcı partisi Chega, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Avrupa Parlamentosu'nda kurduğu yeni siyasi ittifak "Avrupa için Vatanseverler"e katıldı.



Portekiz'in aşırı sağ partisi Chega, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından kurduğu yeni aşırı sağcı ittifak "Avrupa için Vatanseverler "e katıldı.



Orban, Avusturya'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) lideri Herbert Kickl ve Çekya'nın eski başbakanı ve ANO 2011'in genel başkanı Andrej Babis ile birlikte Pazar sabahı yeni bir aşırı sağcı ittifakın kuruluşu nedeniyle Viyana'da, "Vatansever Manifesto" adındaki metni imzalayarak, "Avrupa için Vatanseverler" hareketini başlatmıştı.



Haberi duyuran Orban'ın sözcüsü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Chega'nın lideri bu egemenlikçi koalisyonun bir parçası olma niyetlerini açıkladı," ifadelerini kullandı.



Bu açıklama öncesinde Chega'dan Andre Ventura hareketin kuruluşunu siyasi bir "alternatif" inşa etmek ve sağı birleştirmek için "tarihi bir fırsat" olarak nitelendirmişti.



Ventura, Orban'ın geçtiğimiz hafta AB üst düzey görevlerine ilişkin anlaşmada olumsuz oy kullanmasına atıfta bulunarak, "Bu grup açıkça Ursula von der Leyen ve Antonio Costa'ya karşı" dedi.



Günlerce süren spekülasyonların ardından, "Avrupa için Vatanseverler"in kuruluşunu açıklayan Orban, Viyana'daki sunumda, "Avrupalıların istediği üç şey var: barış, düzen ve kalkınma," dedi. "Bugün Brüksel'deki elitlerden aldıkları ise savaş, göç ve durgunluk."



İttifak, AP'de yeni bir grup kurarak etkisini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor. Ancak bunun için en az yedi AB üyesi ülkeden 23 AP üyesi gerekiyor.



Pazartesi gününe kadar Macaristan'ın Fidesz-KDNP'si (11 milletvekili), Çekya'nın ANO'su (7) ve Avusturya'nın FPÖ'sü (6) vardı. Fidesz ve ANO şu anda bağımsız değilken, FPÖ yakında ayrılmak zorunda kalacak olan aşırı sağcı Kimlik ve Demokrasi (ID) grubu içinde yar alıyor.



İttifak; iki AP üyesi ile Chega'nın eklenmesinin ardından 26 AP üyesine ulaşırken, yedi üye ülke şartını karşılamaya da bir adım daha yaklaştı.