Biden’dan AYM'ye Trump tepkisi: Başkanları krala dönüştüreceksiniz!

ABD Anayasa Mahkemesi dün, Trump’ın başkan olduğu sırada anayasal yetkileri kapsamına giren resmi eylemlerinden dolayı yargılanamayacağına karar vermişti.



Biden, kararı “kanun önünde eşitlik temel ilkesini altüst eden ve başkanları krallara dönüştürebilecek tehlikeli bir emsal" olarak nitelendirerek, kınadı.



“Bu ulus, Amerika’da kral olmadığı ilkesi üzerine kurulmuştur”



ABD Başkanı beş dakikalık konuşmasında şunları söyledi:



"Bu ulus, Amerika'da kral olmadığı ilkesi üzerine kurulmuştur. Her birimiz kanun önünde eşitiz. Hiç kimse, hiç kimse yasaların üstünde değildir, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bile. Yüksek Mahkeme'nin başkanlık dokunulmazlığına ilişkin bugünkü kararıyla birlikte bu durum pratikte tümüyle değişmiştir.



Bugünkü karar, neredeyse kesin olarak başkanın yapabileceklerinin sınırı olmadığı anlamına geliyor. Tehlikeli bir emsal teşkil ediyor, çünkü makamın gücü artık yasalar tarafından sınırlandırılamayacak, hatta ABD'deki yüksek mahkeme de dahil olmak üzere, tek sınırlama başkanın kendi kendine koyduğu sınırlar olacak."



“Trump canı ne isterse yapma konusunda artık daha cesaretli olacak”



Konuyu seçim bağlamında ele alan Biden, kararın seçmenleri, Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönmesi halinde kendi davranışlarını kısıtlayacak karaktere sahip olup olmadığı sorusuyla yüzleşmeye zorladığını söyledi. "Şimdi Amerikan halkı mahkemenin yapması gerekip de yapmadığı şeyi yapmak zorunda" diyen Biden, "Amerikan halkı Donald Trump'ın davranışları hakkında bir yargıya varmalıdır. Amerikan halkı bir kez daha Donald Trump'a başkanlığı emanet etmek isteyip istemediğine karar vermeli. Trump canı ne isterse, ne zaman isterse onu yapma konusunda artık daha cesaretli olacak” diye konuştu.



“Bu ulusun insanlarına yapılmış korkunç bir kötülüktür”



Biden ayrıca, 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'na yapılan baskınla ilgili "Şimdi o güruhu ABD Kongre Binası'na gönderen adam, o gün yaşananlar nedeniyle potansiyel cezai mahkumiyetle karşı karşıya. Amerikan halkı yaklaşan seçimlerden önce mahkemelerde bir cevap almayı hak ediyor" dedi.



ABD Başkanı, halkın Kasım ayındaki seçimlerden önce bu kovuşturmanın sonuçlarını bilmeye hakkı olduğunu söyleyerek, "Bugünkü karar nedeniyle bu çok çok düşük bir ihtimal. Bu, bu ulusun insanlarına yapılmış korkunç bir kötülüktür” ifadesini kullandı.



81 yaşındaki Biden, geçen hafta CNN’de Trump'la karşı karşıya geldiği tartışma programının ardından Demokrat Parti'nin seçimdeki adayı olarak kenara çekilmesi çağrılarına yol açmasından bu yana Beyaz Saray'daki ilk konuşmasını yaptı.



Fox haber kanalında Biden'ın açıklamaları sorulan Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson bu sözleri "aşağılık" ve "tehlikeli" olarak nitelendirdi ve Biden’ı yüksek mahkemenin altını oymaya çalışmakla suçladı.



Daha önce bir alt mahkeme, Donald Trump’ın kaybettiği 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını değiştirmeye yönelik çabalarından kaynaklanan suçlamalardan dokunulmazlığı olmadığına karar vermişti. Donald Trump ise alt mahkemenin bu kararına itiraz ederek davayı Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı.



Bu itirazı değerlendiren Anayasa Mahkemesi dün, üç liberal yargıca karşı altı muhafazakâr yargıcın oyuyla alt mahkemenin bu kararını bozmuş oldu.