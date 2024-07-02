Kayseri'deki gerginlik nasıl Suriye'ye sıçradı?

Erdoğan, Esad'la diyalog sinyali vermişti

Gerginlik diğer kentlere de taşındı

Öte yandan Kayseri'de başlayan ve sınırın ötesinde yaşanan gerginlik üzerine Gaziantep ve Hatay'da toplanan gruplar, Suriyeliler aleyhine sloganlar atarak yürüyüş yaptı. Gruplara müdahale eden polis, her iki kentte de olayların büyümesine izin vermedi. Kayseri başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki eylemlerde yaralanan Suriyeli olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.