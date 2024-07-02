Samanyolu Haber /Gündem / Kayseri'deki gerginlik nasıl Suriye'ye sıçradı? /02 Temmuz 2024 10:27

Kayseri'deki gerginlik nasıl Suriye'ye sıçradı?

Kayseri'de yabancılara yönelik saldırıların ardından Suriye'nin kuzeyinde Türkiye protestoları düzenlendi. Dışişleri eylemler için "provokasyon" dedi.

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Kayseri'de, çocuk istismarı iddiasıyla tetiklenen yabancı uyruklulara yönelik saldırıların ardından gerginlik Suriye'nin kuzeyine taşındı.

DW'nin haberine göre, Türkiye'nin kontrolündeki Afrin ve Azez yerleşimlerinde sokağa çıkan onlarca kişi, Türkiye'yi protesto etti. Bazıları silahlı olan eylemciler, Türkiye'den gelen tırlara ateş açtı, Türk bayraklarını gönderden indirdi. Gerginliğin büyümesi üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) eylemcilere müdahale etti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk askeri ile Suriyeli silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 4 kişinin öldüğünü açıkladı. Gözlemevi, can kayıplarının 3'ünün Afrin, diğerinin Cerablus'ta yaşandığını, 20'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.

AFP muhabirine konuşan Suriyeli eylemci Adel al-Faraj, "Türkiye'deki kardeşleriyle dayanışma için sokağa çıktıklarını" söyledi.

Konuya dair dışişleri ve adalet bakanlıklarından açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Zanlısı hakkında devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından Kayseri'de yaşanan üzücü hadiselerin, sınırlarımızın ötesinde de birtakım provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır. Türkiye'nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabalar ve ilkeli duruşu, her türlü provokasyonun üzerindedir" denildi.

Erdoğan, Esad'la diyalog sinyali vermişti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bayrak indirme hadisesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. Tunç, "Sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde yer alan Türk Bayrağımıza yönelik saldırılarda bulunulmasıyla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 300/1 maddesinde düzenlenen 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Suriye'de Türkiye'ye yönelik protestolar, Ankara-Şam arasında diyalog sürecinin konuşulduğu döneme rastlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma günü yaptığı açıklamada, Suriye ile yeniden ilişki kurulmasına yönelik, "Kurulmaması için hiçbir sebep yok. Yani biz Suriye'yle bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, geçmişte Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ailecek görüştüklerini hatırlatarak, "Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur" dedi.

Gerginlik diğer kentlere de taşındı

Öte yandan Kayseri'de başlayan ve sınırın ötesinde yaşanan gerginlik üzerine Gaziantep ve Hatay'da toplanan gruplar, Suriyeliler aleyhine sloganlar atarak yürüyüş yaptı. Gruplara müdahale eden polis, her iki kentte de olayların büyümesine izin vermedi. Kayseri başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki eylemlerde yaralanan Suriyeli olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.
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