Türkiye - Avusturya: Artılar ve eksiler neler?

"Karşı pres" silahı





Grup performansları





6-1 motivasyonu ve seyirci üstünlüğü

İki ekibin geçmiş karnesi

Türkiye ve Avusturya şu ana dek 17 kez karşılaştı. Bu maçların dokuzunu Avusturya, yedisini Türkiye kazanırken biri de berabere bitti.