Türkiye - Avusturya: Artılar ve eksiler neler?

"Karşı pres" silahı





Grup performansları





6-1 motivasyonu ve seyirci üstünlüğü

İki ekibin geçmiş karnesi

Türkiye ve Avusturya şu ana dek 17 kez karşılaştı. Bu maçların dokuzunu Avusturya, yedisini Türkiye kazanırken biri de berabere bitti.

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) son 16 turunda bu akşam TSİ 22.00'da Leipzig'de Avusturya ile karşılaşacak. Bu karşılaşma öncesi her iki takımın artılarını ve eksilerini masaya yatırdık. DW'nin derlediği habere göre , Her iki ekibin de çeyrek finale yükselmek için kozlarını paylaşacağı maçta favori olarak gösterilen Avusturya'nın Türkiye karşısındaki en büyük kozu Alman teknik direktör Ralf Rangnick ve ekibine aşıladığı takım oyunu olacak gibi görünüyor.Red Bull Salzburg ve RB Leipzig takımlarında uzun yıllar görev yapan Rangnick, büyük başarılar yakaladığı bu kulüplerde kurduğu yapıların ödülünü Avusturya milli takımında da alıyor.Avusturya'ya Avrupa Şampiyonalarında ilk kez çeyrek finale çıkma başarısı yaşatmayı amaçlayan 66 yaşındaki Rangnick, oynattığı "karşı pres" oyunu ile Jürgen Klopp ve Julian Nagelsmann gibi Alman teknik direktörlere ilham veren bir isim.Takımlarına aşılamaya çalıştığı enerjik ve atak futbolla tanınan Rangnick yönetimindeki Avusturya kadrosunda yer alan yedi isim, ya hâlen RB Leipzig veya Red Bull Salzburg'da oynuyor ya da kariyerinin bir döneminde bu kulüplerde forma giydi. Teknik direktör ve oyuncular arasında bu sayede oluşan sinerji, Avrupa'nın en üst düzey kulüplerinde görmeye alışık olduğumuz yoğun pres oyununun Avusturya tarafından milli takım düzeyinde sergilenmesine olanak tanıyor. Bu tip bir oyun, birlikte antrenman yapabilme imkânı kısıtlı olduğu için milli takımlarda kolayca uygulanamıyor.Rangnick'in "kendi evindeymiş" gibi hissedeceğini belirttiği Leipzig Stadı'na birçok Avusturyalı oyuncu da alışkın. Avusturya takımında şu an RB Leipzig forması giyen isimler Christoph Baumgartner ve Nicolas Seiwald. Marcel Sabitzer ve Konrad Laimer de geçmişte bu Alman kulübünde oynadı.Borussia Dortmund'un oyuncusu Marcel Sabitzer, Bayern Münihli Konrad Laimer ve Inter Milan forması giyen Marko Arnautovic, Avusturya kadrosundaki yıldız isimler. Ancak Avusturya, yıldızlardan ziyade takım oyunuyla ön plana çıkan bir ekip.Avusturya lider tamamladığı D Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya Maximilian Wöber'in kendi kalesine attığı golle yenilmişti. Bu, Avusturya'nın son 10 maçındaki tek yenilgisi oldu. Avusturya D Grubu'ndaki diğer maçlarında önce Polonya'yı 3-1, ardından da Hollanda'yı 3-2 yendi.F Grubu'nu ikinci sırada bitiren Türkiye ise ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendikten sonra Portekiz'e 3-0 mağlup olmuştu. Türk Milli Takımı gruptaki son karşılaşmasında Çekya'ya 2-1 üstünlük sağladı.A Milli Takım'da kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin sarı kart cezalısı oldukları için Avusturya karşısında forma giyemeyecek. Özellikle Çalhanoğlu'nun eksikliği Türk Milli Takımı'nın oyun planı açısından önemli bir eksik olarak görülüyor. Sarı kart cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı'nın dönüşü ise savunma açısından büyük önem taşıyor.Turnuvada birer sarı kartı bulunan Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan ve Arda Güler ise Avusturya maçında da sarı kart görmeleri hâlinde cezalı duruma düşecek.Avusturya'da ise Patrick Wimmer cezalı ve sekiz oyuncu kart sınırında.İki takım arasındaki son maç, Mart ayında Avusturya'nın başkenti Viyana'da oynandı. Avusturya bu karşılaşmayı Michael Gregoritsch (3), Xaver Schlager, Christoph Baumgartner ve Maximilian Entrup'un golleriyle kazanmış, Türkiye'nin tek golünü ise penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetmişti. Hem Türk Milli Takımı oyuncuları hem de teknik direktör Vincenzo Montella bu farklı mağlubiyetin kendilerini Leipzig'deki maçta ekstra motive edeceğini belirtiyor.Türkiye'nin bu maçtaki bir başka avantajı ise stattaki seyirci üstünlüğü olacak. Yaklaşık 40 bin kapasiteli Red Bull Arena'nın büyük bölümünün ay-yıldızlı taraftarlarca doldurulması bekleniyor.Türkiye-Avusturya eşleşmesinin galibi çeyrek finalde bugün saat 18.00'daki Hollanda-Romanya maçında turu geçen ekiple karşılaşacak. Berlin'deki bu mücadele 6 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.Dördüncü kez Avrupa Şampiyonlarında mücadele eden Avusturya, üst üste üçüncü kez bu turnuvaya katılıyor. Avusturya, EURO 2020'de son 16 turunda, daha sonra kupaya uzanacak olan İtalya'ya elenmişti.Altıncı kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye ise 2008'de yarı final oynayarak turnuva tarihindeki en büyük başarısını gösterdi. İlk kez 1996 yılında bu kupaya katılan ve turnuvayı puansız kapatan Türkiye, EURO 2000'de çeyrek finalde elenirken EURO 2016 ve EURO 2020 şampiyonalarında gruptan çıkamadı.