Türkiye'de vergi adaleti nasıl sağlanabilir mi?

Pakette neler var?





"Bütçe gelirlerinin yüzde 86'sı vergilerden"

"Gelir dağılımında adalet yok"





"Şeffaflık yoksa kaynak yandaşa gider"





"Gelir dağılımını bozuyor"





"Emeği değil sermayeyi koruyor"

Bingöl'e göre Türkiye'de vergi adaletsizliği sadece dolaylı-dolaysız vergilerin oranlarıyla da sınırlı değil. Kazanç üzerinden alınan dolaysız vergi tarafı da adaletsiz.

"Faturayı millete ödetme paketi"



