"En Güzel Öykü" müzikalinin Kuzey Amerika turnesi Washington DC'de başlıyor

7 bölümden oluşan En Güzel Öykü Müzikali, büyük bir tarihsel arka plan eşliğinde güncel dans ve yorumlarla süslediği anlatımını müzikale özel bestelenmiş şarkılar, yazılmış şiirleriyle görsel ve işitsel estetiği zirveye taşıyacak.







MÜZİKAL DOĞU VE BATI KLASİKLERİNDEN ESİNLENDİ

Doğu ve Batı klasik eserlerinden yararlanılarak yazılan öykü, bilinen en eski hikayeler ile günümüz olaylarını birleştiren bir anlatıma sahip.















Tarihin hangi zaman diliminden olduğu kesin olmayan, çok çocuklu bir ailenin mutlu günlerinde başlayan öykü, zamanla kardeşlerin arasının açılması ve birbirine düşmanlık yapabilecek kadar uzaklaşmaları neticesinde gelişen olayları anlatıyor.





Kıskançlık ve hasedin insanı nasıl zalimleştirebileceğini gösteren gelişmeler neticesinde, masum bir genç bizzat kardeşleri tarafından kötülüğe maruz kalıyor.





Olaylar bambaşka bir hal alırken, genç ölüme mahkum olmaktan kurtulup bambaşka maceralara doğru yol alıyor.





Şaşırtıcı ve görkemli finale kadar gencin yaşadıkları adeta dünya tarihinin özeti niteliğinde. Belirli belirsiz periyotlarla, coğrafya ayırt etmeksizin hemen her kültürde yaşanmış olan olayların şaşırtıcı benzerliğini izliyoruz müzikalde.













ÖYKÜYÜ DESTEKLEYEN GÖRSELLER DEV EKRANDA SAHNELECEK

Dev ekranda öyküyü destekleyen görsellerle ilerleyen müzikal, dünya üzerindeki pek çok kültürün müzikale adapte edilmiş yorumlarıyla süsleniyor. IFLC’nin klasiği olan şarkı yorumlamaları da müzikalde yer alıyor.





Dünyanın pek çok farklı ülkesinden bir araya gelen gençler, hem klasik, hem de yeni şarkıları müzikalin ruhuna uygun olarak yorumlayacak. Bununla beraber En Güzel Öykü, anlattığı öykünün akışına uygun yepyeni şarkılar da besteledi.





Aktarılan dramdaki duyguyu daha da yukarı çekmeyi amaçlayan bu şarkılar ilk kez sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.













Dünyanın değişik ülkelerinden 30 genç dansçı ve 20 şarkıcının icra edecekleri müzikali konuya özel hazırlanmış kareografileriyle duyguya göre bestelenmiş müzikler eşliğinde ve özel tasarlanmış kostümleriyle izleyeceğiz. En Güzel Öykü Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve daha pek çok dilde şarkının da icra edildiği bir müzikal olacak.





Müzikal 21 Ekim’de Washington DC, 26 Ekim’de Toronto ve 30 Ekim’de California’da seyircinin karşısına çıkacak…