Erdoğan Gazze için düzenlenen barış zirvesine katılmıyor; Yerine kim katılacak?

Mısır, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de tırmanan çatışmayı görüşmek üzere bugün uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapıyor.
Mısır devlet medyasının bildirdiğine göre, Kahire'nin hemen doğusundaki Mısır'ın Yeni İdari Başkenti'nde bugün yapılacak toplantıda, bölgesel bir çatışma endişelerinin arttığı bir ortamda çatışmaları yatıştırmanın ve ateşkes sağlamanın yolları tartışılacak.
Kahire Barış Zirvesi'nde yer alması beklenen katılımcıların listesi şu şekilde;
Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah al-Sisi
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
Ürdün Kralı Abdullah
Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El Halife
Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad al-Thani
Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Sabah
Irak Başbakanı Muhammed Şii el-Sudani
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis
Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna
Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly
Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov
Çin'in Orta Doğu konularından sorumlu elçisi Zhai Jun
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
TÜRKİYE'Yİ BAKAN FİDAN TEMSİL EDİYOR
Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynak, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahire'deki zirveye katılmayacağını, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil edeceğini" söyledi.
Reuters, Kahire'ye gidecek ülke yetkilileri kapsamında Türkiye'yi Erdoğan'ın temsil edeceğini bildirmişti.
Kaynak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'deki zirveye gitmeyecek, gitmesine yönelik haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi.
Kaynak, zirvede Türkiye'yi sadece Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil edeceğini söyledi.