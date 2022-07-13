En hızlı yayılan varyant Türkiye'de baskın hale geldi

Koronavirüs salgınındaki Omicron varyantıyla kısmen yaşanan rahatlamanın yeni alt varyantlar ile rafa kalkabileceği belirtiliyor.





Yeni varyantların daha bulaşıcı ve hastalık yapma ihtimallerinin de daha yüksek olduğu hatırlatılıyor.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Türkiye’nin Covid-19’un genomik verilerine açık erişim sağlayan küresel bilim girişimi GISAID’a paylaştığı verilere göre şu ana kadar incelenen varyantların en hızlı yayılanı Omicron BA.5, artışını sürdürerek baskın varyant haline geldi. Türkiye’nin Covid-19’un genomik verilerine açık erişim sağlayan küresel bilim girişimi GISAID’a paylaştığı verilere göre şu ana kadar incelenen varyantların en hızlı yayılanı Omicron BA.5, artışını sürdürerek baskın varyant haline geldi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu Üyesi Güçlü Yaman’ın Twitter’dan paylaştığı tabloya göre Türkiye’de 27 Haziran-11 Temmuz arasında alınan 303 örnekten yüzde 83’ü BA.5 varyantı.Hükümet bu verileri Türkiye kamuoyuyla paylaşmadığı gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın haftalık olarak yayınlanacağını duyurduğu Covid-19 tablosu her zamanki gibi geçen hafta da yayınlanmayarak aksadı.Vaka sayılarının son haftalarda üç kat arttığını kaydeden Bakan Koca, “Kötü günler geride kaldı. Benzerlerini gelecekte aramak yanlıştır. Herkes müsterih olsun” diye konuşmuştu ama uzmanlar farklı düşünüyor.