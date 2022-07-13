Bakan Hulusi Akar'dan 'tahıl koridoru' açıklaması

Rusya yönetiminin Ukrayna'da sürdürdüğü askeri saldırı sonrasında tahıl arzında yaşanan sıkıntı birçok ülkeyi olumsuz etkilemeye devam ediyor.





Bu mevcut sorunun çözümü için İstanbul'da bir araya gelen Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasında bir toplantıda sorunun çözümü için yapılabilecekler ele alındı.





cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler temsilcileri, konuya çözüm getirmek için bugün İstanbul’da masaya oturdu.

Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler temsilcileri, konuya çözüm getirmek için bugün İstanbul’da masaya oturdu.

Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleşen toplantı sonucunda İstanbul'da tüm tarafların temsilcilerinin bulunacağı bir koordinasyon merkezinin oluşturulması, liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontrollerin yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi temel teknik hususlarda mutabık kalınmıştır. Sonuç olarak, temel prensipler üzerindeki mutabakatın bizim için de anlamı var. Bu problemin çözülmesi konusunda tarafların istekli olduğunu görüyoruz. Bunu BM ile koordineli şekilde yürütmek suretiyle bir sonuca varmaya çalışacağız. Bu manada önümüzdeki hafta Ukrayna ve Rus heyetlerinin yeniden Türkiye'de toplanması konusunda fikir birliğine varıldı. Önümüzdeki hafta yapacağımız bu toplantıda hem bütün detaylar bir kez daha gözden geçirilecek hem de yaptığımız çalışmalar imza altına alınacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler (BM) heyeti arasındaki toplantıya ilişkin, "Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleşen toplantı sonucunda İstanbul'da tüm tarafların temsilcilerinin bulunacağı bir koordinasyon merkezinin oluşturulması, liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontrollerin yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi temel teknik hususlarda mutabık kalınmıştır" dedi.Bu çerçevede bugün de Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde Kalender Kasrı'nda Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasında bir toplantı yapıldı. Gıda krizinin çözümüne katkı sağlamak maksadıyla atılmış önemli bir adım olan bugünkü toplantıda, tahıl ve diğer gıda yüklü gemilerin emniyetli bir şekilde deniz yoluyla intikal ettirilmesine ilişkin tüm detaylar üzerinde çalışılmıştır.