Samanyolu Haber /Sağlık / İşlenmiş etle ilgili yeni uyarı /13 Temmuz 2022 21:46

İşlenmiş etle ilgili yeni uyarı

İşlenmiş et tüketiminin belli başlı bazı hastalıklarla ilişkili olduğu yönünde yeni bir açıklama ypaıldığı aktarıldı.

SHABER3.COM

diken.com.tr'de yer alan habere göre Fransız sağlık otoritesi Anses işlenmiş et ile kolon kanseri arasındaki ilişkiyi doğruladı.

Ülkenin ulusal gıda sağlığı birimi Anses konuyla ilgili araştırmalarının 2015’te Dünya Sağlık Örgüyü’nün elde ettiği bulgularla benzer olduğunu ifade etti.

Anses nitrit ve nitrat alımının bu tür gıdaları tüketmeyi sınırlandırarak azaltılmasını tavsiye etti.

Nitratlar çeşitli gıdalara hem raf ömrünü uzatmak hem de tadını geliştirmek için ekleniyor.

Fransa şarküteri olarak bilinen, genelde atıştırmalık olarak tüketilen soğuk etlerin en büyük üreticilerinden biri.

Hükümet hemen ardından bu yıl içinde koruyucu maddeleri azalmak üzere harekete geçeceğini duyurdu.

Anses açıklamasında nitrat kullanımının azaltılmasının botulizm, listeria veya salmonella gibi hastalıkların riskini artırabileceğine dikkat çekildi. Bu riskin daha kısa raf ömrü ve üretim sürecinde değişikliğe gidilerek önlenebileceği belirtildi.
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