Mesut Özil Fenerbahçe'ye bu sözlerle veda etti

Kişisel Instagram hesabı üzerinden bir mesaj paylaşan yıldız futbolcu Mesut Özil, Fenerbahçe defterini de kapatmış oldu.





İşte Özil'in kullandığı o ifadeler:







Hayatı hayat yapan şeylerden biri belirsizliklerle dolu olması. Her zaman planlarımız, arzularımız, dileklerimiz istediğiniz doğrultuda gitmeyebiliyor. Çocukluk hayalim olan Fenerbahçe forması ile daha çok forma şansı bularak başarılar elde etmek istemiştim. Fenerbahçe camiasına ve taraftarına bana gösterdikleri ilgi ve alaka teşekkür ediyorum.