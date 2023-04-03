ENAG, gerçek enflasyon rakamını açıkladı

GİYİM VE AYAKKABI İLK SIRADA





ENAG, şubat ayında aylık enflasyonu yüzde 7,21, yıllık enflasyonu ise yüzde 126,91 olarak açıklamıştı.









TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 50







TÜİK'e göre mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2.29 artarken, yıllık bazda yüzde 50.51 oldu.



Beklenti yıllık enflasyonun yüzde 51.35, aylık enflasyonun ise yüzde 2.86 oranında gelmesi yönündeydi.



ENAG, mart ayı enflasyon verilerini açıkladıENAG, mart ayı enflasyon verilerini açıkladı

Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 55.18, aylık enflasyon ise yüzde 3.15 olarak açıklanmıştı.



Mart verisiyle beraber enflasyonda, son 5 ayda da düşüş kaydedilmiş olundu.



Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 51,57'ydi. Bu beklenti ise, Mart verisi açıklanmadan önce yüzde 49,56 olarak güncellenmişti.



Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, mart ayında enflasyon yüzde 5.08 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 112.51 oldu.Verilere göre mart ayında fiyatların en çok arttığı harcama grubu yüzde 11,62 ile giyim ve ayakkabı oldu. İkinci sırada yüzde 6,94 artışla lokanta ve oteller, üçüncü sırada ise yüzde 6,54 artışla ev eşyası yer aldı.Geçen ay fiyat artışlarının en düşük olduğu harcama grubu ise yüzde 0,0 ile sağlık oldu. Ardından yüzde 0,48 artışla ulaştırma ve yüzde 0,79 artışla haberleşme geldi.Geçen ay fiyatların en çok arttığı madde yüzde 24,59 ile araba ile ilgili, temizlik ve bakım ürünleri oldu. Geçen ay sweatshirt (kadın için) fiyatları yüzde 21,93, baklava fiyatları yüzde 19,46 ve dana eti ise yüzde 12,93 arttı.Verilere göre aylık bazda fiyatlardaki en büyük düşüş kaban (erkek için) oldu. Kaban fiyatları geçen ay yüzde 8,25 geriledi.