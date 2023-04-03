Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.





Tüketici fiyatlarındaki (TÜFE) değişim 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,29, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,20 olarak gerçekleşti.





Böylece tüketici fiyat endeksinde aylık artış serisi 51. ayda da devam etti.





TÜİK’e göre, tüketici enflasyonu şubat ayında aylık bazda yüzde 3,15, yıllık bazda yüzde 55,18 olmuştu.





Reuters anketinde ekonomistlerin beklentisi, martta aylık enflasyonun yüzde 2,9 olması, yıllık enflasyonun yüzde 51,3’e gerilemesi yönündeydi.





Anadolu Ajansı anketinde ise mart için aylık enflasyon beklentisi yüzde 2,86, yıllık enflasyon beklentisi yüzde 51,35 olmuştu.





TÜİK sonuçları, piyasa beklentilerinin altında kaldı.





İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nin martta bir önceki aya göre yüzde 3,83, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 78,62 arttığını açıklamıştı.







