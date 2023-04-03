Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna nükleer silah statüsüne dönmek istiyor /03 Nisan 2023 11:25

Ukrayna nükleer silah statüsüne dönmek istiyor

Kiev yönetimi Ukrayna'ya yeniden nükleer devlet statüsü verilmesi için girişimlere başladı.

SHABER3.COM


SAMANYOLUHABER.COM - UKRAYNA 


Ukrayna Devlet Başkanlığı, 1994 tarihli Budapeşte Memorandumu'nun iptali ve Ukrayna'ya yeniden nükleer devlet statüsü verilmesi talebinin bulunduğu bir dilekçeyi vatandaşlarının imzasına sundu.

Böylece, 1994 yılında ABD, İngiltere, Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan Budapeşte Memorandumu kapsamındaki güvenlik garantileri karşılığında nükleer silahtan vazgeçen Kiev, bu hakkı yeniden elde etmek için girişimlere başlamış oldu.

Benzer girişim daha öncede olmuştu

Ukrayna devlet başkanı Zelenskiy, Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı savaştan 5 gün öncede Budapeşte memorandumunu tartışmaya açma talimatı vermiş, ülkesinin ne pahasına olursa olsun nükleer silahlara sahip olma hakkının olduğunu iddia etmişti.

19 Şubat 2022'de Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Budapeşte Memorandumu katılımcıları arasında güvenliğin sağlanmasına ilişkin istişareleri başlatmaya hazırlandığına ve dışişleri bakanlığına katılımcı ülkelere bu yönde çağrı yapılması talimatı verdiğini söylemişti.

Budapeşte Memorandumu

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanan Ukrayna, Kazakistan gibi Sovyet nükleer başlık ve füzelere sahip ülkeler bu silahları ya imha etti yada Rusya’ya devretti.

Benzer şekilde Ukrayna’da da önemli bir nükleer cephane kaldı. Bu cephane binlerce nükleer savaş başlığı, 176 kıtalararası füze ve 44 stratejik bombardıman uçağından oluşuyordu. Ancak 5 Aralık 1994'te Rusya, Ukrayna, ABD ve İngiltere liderleri, Budapeşte Memorandumu’nu imzalayarak Kiev'in nükleer silaha sahip olmasını yasakladı.
Ardından Ukrayna, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'na katılma sürecini başlattı. Anlaşma kapsamında, Ukrayna topraklarındaki nükleer cephane yok edildi ve nükleer güçler Kiev’in güvenliğini sağlama garantisi verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukrayna nükleer silah statüsüne dönmek istiyor Sonraki Haber >>

“Yeryüzü Mirasçıları” sahneye çıkıyor

“Yeryüzü Mirasçıları” sahneye çıkıyor

Ne zaman Gayretullaha dokunacak?

Ne zaman Gayretullaha dokunacak?

28 Şubatçıların yapamadığını KHK'larla yaptılar

28 Şubatçıların yapamadığını KHK'larla yaptılar

Erkan Baş'tan İnce'nin adaylığı için çok konuşulacak yorum

Erkan Baş'tan İnce'nin adaylığı için çok konuşulacak yorum

[Harun Tokak ] Seni Nasıl Unuturum

[Harun Tokak ] Seni Nasıl Unuturum

TRT ekranlarında şok: Zafer işareti yapıp görüntüden kayboldu

TRT ekranlarında şok: Zafer işareti yapıp görüntüden kayboldu

IFLC gençleri, 'Yıkılan Benim' dedi

IFLC gençleri, 'Yıkılan Benim' dedi

Almanlar semazenlere hayran kaldı

Almanlar semazenlere hayran kaldı

Sinan Ateş'in ablası video ile adalet çağrısı yaptı

Sinan Ateş'in ablası video ile adalet çağrısı yaptı

Vefat yalanının ardından Hocaefendi'nin katıldığı mukabelenin görüntüleri yayınlandı

Vefat yalanının ardından Hocaefendi'nin katıldığı mukabelenin görüntüleri yayınlandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:37:03