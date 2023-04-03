Kızılay'da skandallar bitmiyor: Tek bir memuru bile olmayan Bankamatik müdürleri(!)

BİR SENEDİR MÜDÜR AMA SADECE BİR ÇALIŞANI VAR





KİRALANAN FABRİKADA 157 PERSONEL ÇALIŞIYOR





BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, depremin ardından çadır ticareti yapan “yardım kuruluşu” Kızılay’da yine tartışma yaratacak bir skandal açığa çıktı. Kızılay tüm itirazlara rağmen 2018’de “Kızılay Yatırım Holding” adı altında holdingleşti. Bu holdingin çatısı altında da 11 ayrı şirket kuruldu. Holdingin ile tüm şirketlerinin ayrı ayrı 7-8 kişilik yönetim kurulları var. Yönetim kurulu üyelerinin haricinde her şirkette genel müdür ile bolca müdür ve direktör unvanlı yönetici de bulunuyor. Bu yöneticilere yüksek maaşlar ödeniyor, araç tahsis ediliyor hatta bazı müdürlere araçla birlikte şoför dahi tahsis ediliyor.Kızılay’ın genel müdürlerine yaklaşık 50 bin TL, direktörlerine ise 40 bin TL civarında maaş ödendiği ifade ediliyor. Bu yöneticiler Kızılay şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olduğunda da ayrıca üç asgari ücret tutarında “huzur hakkı” adı altında para alıyor. Bolca dağıtılan müdür unvanlarına sahip olanlara yüksek maaşlar ödenirken Kızılay’ın iç sisteminde yer alan bilgiler de yok artık dedirtti. Müdürlük unvanın yüksek maaş ödemek için bir araç olarak kullanıldığı gözler önüne serildi.Kızılay Yatım Holding tarafından 23 Mayıs 2022 tarihinde “Kızılay Biyomedikal Ürünler Ticaret Anonim Şirketi” isimli bir şirket kuruldu. Holdingin iç sistemine göre, şirkete genel müdür yapılan Vijdan Uğurluay’a bağlı sadece bir personel var. Yani Uğurluay sadece bir kişinin müdürü. Bunun haricinde Uğurluay’a bağlı şirket personeli bulunmuyor.Holdingin İç Denetim Müdürü Serkan Cellek’e bağlı da sadece iki personel bulunuyor. Metin Tunç isimli bir müdüre ise bağlı olan bir personel dahi yok. Kızılay Kültür ve Sanat Şirketi’nin Genel Müdürü İlyas Yıldırım’a bağlı da sadece 7 personel var. Tartışma yaratacak bir başka bilgi ise Zepnep Meltem Özeker’e dair. Holdingin CEO İlyas Haşim Çakmak’tan sonra en yetkili ikinci ismi Pazarlama ve Satış Departmanı Yöneticisi Özeker. Ancak Kızılay’ın sisteminde yer ala bilgiye göre Özeker’e bağlı sadece iki personel var.Avrupa’nın en büyük çadır üretim tesislerinden biri olan Kızılay’ın Ankara Etimesgut’taki çadır fabrikasını yandaşa kiraladığını da BirGün ortaya çıkarmıştı. AKP Keçiören ilçe teşkilatı kurucularından olan ve halen Keçiören Belediyesi’nin AKP’li meclis üyesi olan Ali Gökşin, Kızılay’ın çadır fabrikasını kendisine kiraladığını açıklamıştı. AKP’li Gökşin, Kızılay’ın fabrikasında ürettiği çadırları Kızılay’a satıyor. Kızılay da satın aldığı çadırları AFAD’a satıyor. Ancak Kızılay sisteminde yer alan bilgilere göre, Kızılay’ın çadır fabrikasında toplam 157 personel çalışıyor. Yani, fabrika kiralandığı için bu 157 personelin ne iş yaptığı bilinmiyor.