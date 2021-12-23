Endonezya rotasını Rusya'dan Fransa'ya çevirdi

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Endonezya Genelkurmay Başkanı Facar Prasetio, bütçe nedeniyle Rus yapımı Su-35 çok amaçlı savaş uçağı alımından vazgeçmek zorunda kaldıklarını duyurdu. Endonezya Genelkurmay Başkanı Facar Prasetio, bütçe nedeniyle Rus yapımı Su-35 çok amaçlı savaş uçağı alımından vazgeçmek zorunda kaldıklarını duyurdu.





Endonezya Genelkurmay Başkanı Facar Prasetio, bütçe sorunu nedeniyle Rusya'nın ürettiği Su-35 tipi savaş uçağı alımından vazgeçtiklerini açıkladı.





Prasetio, düzenlediği basın toplantısında "Sukhoi 35’e gelince, kalbimiz buruk bir şekilde bu planlardan vazgeçmek zorundayız" ifadelerini kullandı.





Rus uçakları yerine Fransız Rafale ve ABD yapımı F-15 EX alımının değerlendirildiğini belirten Prasetio, "Havadaki potansiyelimizi artırma konusunda bütçemize dayandığımızı baştan beri söylüyoruz. Alımlardan sorumlu kişiler, Su-35 alımına yanaşmıyorsa görüşmeleri devam ettiremeyiz. Büyük ihtimalle Rafale için görüşeceğiz" dedi.





Genelkurmay Başkanı, ayrıca son dönemlerde popülerliği artan Rafale alımıyla birçok ülkenin ilgilendiğini de sözlerine ekledi.





Daha önce Rus yetkililer, bazı ülkelerin baskılarına rağmen Endonezya'ya 4++ nesil Su-35 savaş uçaklarını sağlamaya hazır olduğunu dile getirmişti.



