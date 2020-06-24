Samanyolu Haber /Ekonomi / Enerji sektöründe 3 milyon işsiz bekleniyor /24 Haziran 2020 14:04

Enerji sektöründe 3 milyon işsiz bekleniyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol enerji sektöründe koronavirüs nedeniyle 3 milyondan fazla kişinin işsiz kaldığını belirtti.

SHABER3.COM

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezinin (IICEC) düzenlediği “Sürdürülebilir Enerji ve Yeni Gerçeklik” başlıklı webinarda konuşan Birol, Kovid-19’un dünya enerji talebinde çok büyük bir düşüşe sebep olacağını söyledi.

BİROL: ENERJİ TALEBİ 7 KAT DAHA HIZLI DÜŞECEK

Bu yıl dünya enerji talebinin, 2009’daki ekonomik krize oranla 7 kat daha hızlı düşeceğini dile getiren Birol, “Yani 2009 ekonomik krizine göre 7 misli daha büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Bu süreçte en büyük darbeyi petrolün aldığını gördük. Özellikle ‘Kara Nisan’ olarak adlandırdığımız nisan ayında talepte büyük bir düşüş oldu fakat şimdi yavaş da olsa petrolde bir toparlanma söz konusu. Şu an için sadece havacılık sektöründe petrol talebi artmadı ama hava yolu ulaşımı da dünya petrol tüketiminin yüzde 7’sini oluşturuyor. Petrol üreticisi ülkelerin politikalarında değişiklik olmazsa, fiyatlarda toparlanmanın devam edebileceğini söyleyebiliriz.” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Enerji sektöründe 3 milyon işsiz bekleniyor Sonraki Haber >>

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

"Askeri okul sınavına giren 400 kişiye virüs bulaştı, ne yaptığınızın farkında mısınız?"

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:34:55