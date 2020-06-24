Enerji sektöründe 3 milyon işsiz bekleniyor

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezinin (IICEC) düzenlediği “Sürdürülebilir Enerji ve Yeni Gerçeklik” başlıklı webinarda konuşan Birol, Kovid-19’un dünya enerji talebinde çok büyük bir düşüşe sebep olacağını söyledi.







BİROL: ENERJİ TALEBİ 7 KAT DAHA HIZLI DÜŞECEK







Bu yıl dünya enerji talebinin, 2009’daki ekonomik krize oranla 7 kat daha hızlı düşeceğini dile getiren Birol, “Yani 2009 ekonomik krizine göre 7 misli daha büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Bu süreçte en büyük darbeyi petrolün aldığını gördük. Özellikle ‘Kara Nisan’ olarak adlandırdığımız nisan ayında talepte büyük bir düşüş oldu fakat şimdi yavaş da olsa petrolde bir toparlanma söz konusu. Şu an için sadece havacılık sektöründe petrol talebi artmadı ama hava yolu ulaşımı da dünya petrol tüketiminin yüzde 7’sini oluşturuyor. Petrol üreticisi ülkelerin politikalarında değişiklik olmazsa, fiyatlarda toparlanmanın devam edebileceğini söyleyebiliriz.” diye konuştu.